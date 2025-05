Prévu pour une sortie mondiale le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza s’annonce déjà comme l’un des titres les plus attendus de l’été. Nouveau chapitre de la franchise culte, ce jeu proposera une toute nouvelle aventure de plateforme 3D dans laquelle Donkey Kong devra bondir, grimper, frapper et tout dévaster sur son passage.

Mais à un peu plus de deux mois du lancement, le mystère plane encore autour de plusieurs aspects clés du jeu — notamment son mode multijoueur. Et selon les dernières découvertes, un mode multijoueur local pourrait bel et bien être de la partie.

Une mention intrigante sur les pages officielles de Nintendo

La rumeur vient d’une observation partagée par un utilisateur du forum Famiboards, ‘Triistan’, qui a remarqué que Donkey Kong Bananza figure désormais sur la page de recommandation des jeux multijoueur local du My Nintendo Store européen. Cette page regroupe généralement des titres connus pour leur composante coopérative ou compétitive en local, comme Mario Kart World ou Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition.

À cela s’ajoute un autre détail troublant : sur la fiche produit officielle européenne, le nombre de joueurs est listé comme « à déterminer » (TBD). Ce statut flou laisse la porte ouverte à toutes les spéculations, mais associé à son apparition parmi les jeux multijoueur local, il renforce l’idée que le jeu pourrait permettre à plusieurs joueurs de s’aventurer ensemble dans la jungle.

Vers une coopération à la Super Mario Odyssey ?

Bien que rien ne soit confirmé pour l’instant, certains fans n’hésitent pas à imaginer une approche coopérative dans la veine de Super Mario Odyssey, où un deuxième joueur pouvait contrôler Cappy. Il ne serait pas étonnant que Nintendo cherche à intégrer un mode coopératif asymétrique, voire une expérience partagée complète, surtout dans un environnement 3D ouvert.