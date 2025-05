En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de High on Life, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n’avez vraiment rien pour vous jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre entendant se shooter à l’humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l’appel de l’aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu.

Explorez une variété de biomes et de lieux à travers le cosmos, affrontez l’infâme Garmantuous et ses sbires, récupérez des trésors, rencontrez des personnages uniques et bien plus encore dans la dernière aventure haute en couleurs de Squanch Games!