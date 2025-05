Warner Bros. vient de révéler de nouvelles informations techniques concernant la version Nintendo Switch 2 de Hogwarts Legacy, confirmant de nombreuses améliorations par rapport à la version Nintendo Switch sortie précédemment. Le titre sera disponible dès le lancement mondial de la console, avec une sortie physique sous forme de Game-Key Card et un poids de 24 Go à télécharger.

DLSS, HDR, 1440p : la magie visuelle opère enfin sur console portable

Pour la première fois sur console Nintendo, Hogwarts Legacy tirera parti de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA, déjà confirmée pour d’autres titres comme Cyberpunk 2077. Cette technologie permettra au jeu de proposer des visuels plus nets tout en optimisant les performances.

En mode TV (salon), le jeu tournera jusqu’à une résolution de 1440p, contre 1080p en mode portable, avec en prime la prise en charge du HDR, une première pour une console portable Nintendo. Warner Bros. promet également des ombres plus nettes, une meilleure luminosité, et un anti-aliasing efficace, offrant une présentation graphique nettement supérieure à celle de la première Switch.

L’expérience sur Nintendo Switch 2 s’annonce bien plus fluide : alors que la version précédente du jeu sur Switch fragmentait son monde ouvert avec de nombreux écrans de chargement, cette nouvelle édition bénéficiera d’un monde entièrement ouvert et sans transitions visibles. Les temps de chargement restants seront considérablement réduits, et le framerate sera amélioré par rapport aux 30 images par seconde de la version Switch.

Côté distribution, Hogwarts Legacy sortira en version Game-Key Card, c’est-à-dire une carte physique contenant un code de téléchargement. Il faudra donc prévoir 24 Go d’espace libre pour pouvoir installer le jeu. Au Japon, les précommandes sont déjà ouvertes, avec deux éditions disponibles :