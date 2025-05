ATLUS dévoile aujourd’hui de nouvelles informations et captures d’écran pour son futur RPG d’action surnaturelle, RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army™.

Les actus du jour présentent de nouveaux personnages clés de RAIDOU Remastered, des lieux et bâtiments inédits et bien plus encore.

Le contenu Grades démoniaques : titres d’invocateur sortira gratuitement peu après la sortie du jeu, le 3 juillet. Ce pack inclura de nombreux titres pour Raidou, choisis parmi des suggestions issues d’une opération spéciale organisée sur les réseaux sociaux il y a peu et votées par la communauté. 10 viendront de France, 10 d’Italie, 10 d’Espagne et 10 d’Allemagne, chacun dans sa langue d’origine. Les titres gagnants seront annoncés dans un futur proche.

Non inclus dans le dossier de presse mais annoncé aujourd’hui

Concours de la Guilde des invocateurs : ATLUS annonce également aujourd’hui le concours « Dossiers mystérieux » pour les membres de la Guilde des invocateurs. Du 9 mai au 20 juin, les détectives pourront ainsi faire valoir leurs talents d’investigateur, en résolvant une série de trois puzzles mystères pour avoir une chance de remporter une peluche Raiho rétro. Pour les États-Unis et le Canada seulement.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army sortira le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S. Ses précommandes sont ouvertes !