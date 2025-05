Metroid Prime 4 : Beyond sera disponible sur Switch et Switch 2 dans le courant de l’année. Que peut faire un fan de Metroid en attendant la date de sortie ? Pourquoi ne pas profiter d’un nouvel aperçu du jeu grâce à l’application Nintendo Today !

Dans Metroid Prime 4 : Beyond, Samus Aran a été transportée de façon inattendue sur la planète Viewros. Alors qu’elle explore la planète à la recherche de réponses, Samus se voit attribuer des capacités psychiques – des pouvoirs mystérieux et anciens qui lui permettent de contrôler la trajectoire de ses rayons, d’actionner des mécanismes et d’ouvrir des portes. Pourquoi ces pouvoirs ont-ils été conférés à Samus et quel sera son destin ? Les fils qui s’entrecroisent au-delà de l’espace et du temps vont tisser une nouvelle histoire.