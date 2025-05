DELTARUNE Chapitres 1 à 4 s’apprête à marquer un nouveau tournant dans son histoire, avec une sortie imminente sur Nintendo Switch 2. Mais une excellente nouvelle accompagne cette arrivée : le jeu bénéficiera du cross-buy intégral entre la Switch actuelle et la Switch 2, comme l’a confirmé son créateur Toby Fox.

Dans la dernière édition de sa newsletter, Toby Fox a précisé les modalités de cette compatibilité intergénérationnelle :

« Si vous achetez le jeu sur Nintendo Switch et décidez plus tard de le vouloir sur Switch 2, vous pourrez l’obtenir sans frais supplémentaires ! Et inversement ! (Sauf au Japon, où la loi nous oblige à facturer une petite somme.) »

Cela signifie concrètement qu’une seule et même copie du jeu suffira pour profiter de DELTARUNE sur les deux consoles, tant que l’achat est lié à un même compte Nintendo. Une approche qui rappelle celle utilisée pour la version PlayStation, où l’achat donne accès à la fois aux versions PS4 et PS5.

Date et horaires de sortie

Le lancement officiel de DELTARUNE Chapitres 1 à 4 aura lieu :

Sur Nintendo Switch 2 : le 5 juin à minuit (heure locale) dans chaque région.

: le dans chaque région. Sur Nintendo Switch (1ère génération), ainsi que Steam, PS4 et PS5 : le 4 juin à 8h PDT / 11h EDT / 17h CET, ce qui correspond au 5 juin à minuit au Japon.

Les joueurs japonais disposant d’une Switch 2 auront donc un léger avantage, pouvant commencer l’aventure quelques heures plus tôt que le reste du monde.

DELTARUNE : entre humour et mystère

Dans cette suite spirituelle d’Undertale, les joueurs pourront créer leur propre avatar, rencontrer des personnages aussi étranges qu’attachants, et s’enfoncer dans l’obscurité d’un monde énigmatique. Toriel, Sans, et bien d’autres figures familières feront leur retour… mais toujours pas de Papyrus, malheureusement.

Toby Fox semble vouloir une fois de plus offrir aux fans une expérience accessible, riche en contenu, et fidèle à son style unique, où humour absurde et émotions sincères cohabitent parfaitement.

Avec cette politique de cross-buy généreuse et un lancement simultané sur l’ensemble des plateformes majeures, DELTARUNE Chapitres 1 à 4 s’annonce comme l’un des temps forts de ce mois de juin pour les fans de RPG narratifs atypiques.