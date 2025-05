Bandai Namco a dévoilé la date de sortie du premier contenu téléchargeable tiré de Dragon Ball DAIMA pour Dragon Ball Z: Kakarot. Intitulé « DAIMA – Adventure Through the Demon Realm », ce nouveau DLC sera disponible le 17 juillet 2025, et plongera les joueurs dans un tout nouvel arc inspiré du dernier anime en date de la franchise.

Retour en enfance pour Goku, dans un monde inconnu

Dans cette extension, les joueurs incarneront Goku sous sa forme enfantine, comme dans Dragon Ball DAIMA, accompagné de Shin, Glorio et Panzy, dans une quête pour retrouver les Dragon Balls du Royaume des Démons. L’exploration sera au cœur de l’expérience, avec des environnements originaux issus de l’anime et enrichis de contenus inédits spécialement créés pour le jeu.

Le Royaume des Démons prend vie

Entre démons, insectes médians, îles flottantes, et autres anomalies, cette nouvelle région promet une atmosphère singulière et pleine de surprises. Des éléments interactifs comme les « Rumeurs du Royaume des Démons » permettront d’en apprendre davantage sur l’écosystème et les secrets de ce monde obscur, offrant un complément narratif au dessin animé.

Une nouvelle étape dans l’évolution de Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot n’en finit plus de surprendre. Déjà riche de plusieurs extensions, le jeu franchit ici un cap important en adaptant une œuvre post-Z, prouvant qu’il peut être une plateforme vivante et durable pour les fans de toutes les générations. La direction artistique, fidèle à DAIMA, promet des décors enchanteurs et des affrontements palpitants dans un monde aussi dangereux qu’intrigant.

Avec cette nouvelle aventure, Kakarot continue de faire le pont entre nostalgie et nouveauté, et permet aux joueurs de vivre Dragon Ball comme jamais auparavant.