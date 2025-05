Les fans de Risk of Rain 2 ont eu droit à une belle surprise à l’occasion de la PAX, avec l’annonce par Gearbox Publishing et Hopoo Games d’un nouveau DLC intitulé Alloyed Collective. Même si aucune date de sortie n’a encore été communiquée, le contenu s’annonce particulièrement dense et ambitieux.

Cette nouvelle extension entraînera les joueurs toujours plus loin dans les profondeurs de Petrichor V avec six nouveaux environnements inédits, 15 objets supplémentaires à collecter, sept ennemis inédits à affronter, et surtout, deux nouveaux survivants jouables. Cependant, il est à noter que seuls les joueurs possédant le DLC pourront incarner ces nouveaux personnages et débloquer de façon permanente les objets, journaux et autres éléments de contenu. Bonne nouvelle malgré tout : un seul joueur dans un lobby multijoueur doit posséder le DLC pour que ses éléments (ennemis, objets, environnements) soient accessibles à tous pendant la partie.

Exploration et survie au cœur du territoire Solus

Les nouveaux biomes proposés s’annoncent aussi variés que dangereux. Des falaises désolées de Pretender’s Precipice, où gisent les ruines de technologies Solus, au Repurposed Crater, une immense base industrielle transformée en bastion ennemi, en passant par Iron Alluvium, ancien site minier devenu champ de bataille, les joueurs devront évoluer dans des environnements dynamiques à la verticalité complexe. Conduit Canyon vient compléter la liste avec ses canyons étroits parcourus de câblages électriques et de structures mécaniques.

Survivants, drones et ennemis en embuscade

Les deux nouveaux survivants (dont un est un retour attendu par les fans) viendront ajouter de la variété au gameplay, chacun disposant de compétences uniques pensées pour faire face aux dangers croissants du jeu. En plus de cela, sept nouveaux types de drones feront leur apparition. Ces derniers pourront être personnalisés via une nouvelle station, permettant d’ajuster leur comportement au style du joueur.

Le camp adverse n’est pas en reste : sept nouveaux types d’ennemis et un boss de fin particulièrement redoutable viendront pimenter les parties. L’affrontement final, lié à un nouvel événement de Téléporteur, promet une conclusion inédite à vos sessions de jeu.

Un avenir volé à reconquérir

Le lore de ce DLC repose sur les Solus Units, des entités trahies et abandonnées, désormais corrompues et bien décidées à reconquérir leur avenir. Ce thème de la révolte et de la reconstruction résonne à travers l’esthétique industrielle et les mécaniques du contenu inédit.

Risk of Rain 2: Alloyed Collective s’annonce comme une extension majeure pour les amateurs de roguelike multijoueur coopératif, et un prétexte parfait pour relancer le jeu en attendant sa sortie officielle, encore non datée.

Êtes-vous prêt à braver la tempête une fois de plus ?