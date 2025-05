La bande-son officielle de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est désormais complète ! Avec l’annonce de la troisième et dernière vague de morceaux, les fans peuvent enfin découvrir la totalité de la playlist qui accompagnera leurs sessions de skate virtuel. Cerise sur le grip tape : la bande-son est déjà disponible en streaming sur Spotify, de quoi faire monter l’adrénaline avant même de lancer le jeu.

Un cocktail explosif de nouveautés et de classiques

Cette dernière salve de titres vient enrichir une sélection déjà bien fournie, mêlant rock, punk, hip-hop et bien plus. Parmi les nouveaux venus, on retrouve des groupes et artistes aussi éclectiques qu’énergiques :

King Gizzard & The Lizard Wizard – Gila Monster

– Gila Monster Idles – Gift Horse

– Gift Horse Common Perry – Better Off

– Better Off Thee Oh Sees / Osees – A Foul Form

– A Foul Form Danny Brown (feat. Obongjayar) – Uknowhatimsayin¿

(feat. Obongjayar) – Uknowhatimsayin¿ Strawberry Fuzz – East of the 40s

Ils rejoignent une belle brochette de classiques déjà bien connus des amateurs de la franchise, comme :

Mastodon – Precious Stones

– Precious Stones The Dead Milkmen – Dean’s Dream

– Dean’s Dream Steve Lacy – C U Girl

– C U Girl Sex Pistols – Holidays in the Sun

– Holidays in the Sun The Cult – New York City

– New York City Lupe Fiasco – Kick, Push

Du gameplay inédit à l’horizon

En parallèle de cette annonce musicale, de nouvelles séquences de gameplay ont été dévoilées. On y découvre des tricks toujours aussi nerveux, des environnements classiques remis au goût du jour, et une fluidité qui promet de faire honneur à l’héritage des épisodes originaux. Ce mélange de nostalgie et de modernité devrait séduire aussi bien les anciens fans que les nouveaux venus dans la franchise.