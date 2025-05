Un bruit de couloir des plus intrigants agite actuellement les communautés de joueurs et les amateurs de jeux de combat : Arc System Works, le studio japonais à l’origine de Guilty Gear, BlazBlue ou encore Dragon Ball FighterZ, serait en train de préparer un tout nouveau titre répondant au nom de code Codename Watari. Cette rumeur provient d’un post de X0X_Leaks, un dataminer connu pour ses révélations précises autour de Marvel Rivals, ce qui ajoute un certain poids à l’information.

Selon cette fuite, Codename Watari serait développé sous Unreal Engine 5.4, la dernière version du moteur d’Epic Games, ce qui promet des visuels à la pointe de la technologie et des effets spectaculaires — une marque de fabrique chez Arc System Works. Mais ce qui rend cette rumeur particulièrement notable, c’est le fait que le jeu viserait une exclusivité Switch 2, la prochaine console de Nintendo dont le lancement est attendu dans les prochains mois.

La date de sortie évoquée est le 25 novembre 2025, bien que cette dernière soit “sujette à changement” selon la fuite. Aucun détail n’a filtré sur le style de gameplay ou l’univers du jeu, mais si l’on se fie au savoir-faire du studio, il y a fort à parier qu’il s’agira d’un jeu de combat en 2.5D ou d’un projet ambitieux mêlant narration, animation stylisée et mécaniques profondes — une combinaison que le studio maîtrise parfaitement.

Ce choix d’exclusivité sur Switch 2 peut surprendre, Arc System Works étant habitué aux sorties multiplateformes. Toutefois, Nintendo semble vouloir étoffer dès le lancement le catalogue “core gamer” de sa prochaine machine, et un partenariat avec un studio reconnu dans la scène e-sport et arcade serait un joli coup stratégique.