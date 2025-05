Bonne nouvelle pour les fans de la saga Harry Potter : Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le RPG en monde ouvert inspiré de l’univers magique, est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch 2, avec une offre particulièrement avantageuse.

Si vous possédez déjà le jeu sur la première Nintendo Switch, vous pourrez obtenir la version Switch 2 pour seulement 10 €, soit une remise de 83 % dans certaines régions. Une excellente initiative qui s’apparente à un prix d’upgrade non officiellement annoncé mais bel et bien appliqué dans l’eShop.

Ce bon plan a été signalé par plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux, notamment grâce à l’utilisateur @m0r1LeS, qui a partagé l’information en premier. L’offre ne semble pas explicitement promue par Nintendo ou Warner Bros., mais elle est bien active : une fois connecté à votre compte Nintendo ayant acheté le jeu sur Switch 1, le tarif réduit apparaît automatiquement sur la fiche eShop de la version Switch 2.

Bien que le jeu ne propose pas officiellement de mise à niveau gratuite ou à tarif réduit, cette remise implicite est un excellent geste envers les joueurs déjà conquis. D’autant plus que la nouvelle édition optimisée pour Nintendo Switch 2 apporte plusieurs améliorations notables :

Graphismes et effets visuels améliorés

Temps de chargement considérablement réduits

Audio enrichi et ambiances retravaillées

Compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2, pour un contrôle plus fluide

Pour mémoire, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard vous plonge dans une version inédite du monde magique, se déroulant dans les années 1800. Vous y incarnez un élève de cinquième année récemment intégré à Poudlard, doté d’un lien unique avec une ancienne forme de magie. Le jeu vous offre une totale liberté d’exploration dans un monde ouvert vaste incluant le château de Poudlard, Pré-au-Lard, la Forêt interdite et les régions environnantes.

Vous pourrez créer votre propre sorcier ou sorcière, apprendre des sorts, concocter des potions, apprivoiser des créatures magiques et choisir votre maison. L’histoire, indépendante des romans et des films, vous met face à une révolte menée par des gobelins et des mages noirs, dans une quête aux enjeux profonds sur l’avenir du monde des sorciers.

Avec cette version Switch 2, Hogwarts Legacy se dote d’une expérience plus fluide et immersive, rendant cette promotion d’autant plus appréciable. Une belle opportunité pour les détenteurs de la première version, qui pourront profiter des améliorations sans devoir repasser à la caisse au prix fort. La précommande est disponible dès maintenant sur l’eShop. Si vous êtes déjà propriétaire du jeu sur Nintendo Switch 1, il vous suffit de vous connecter avec votre compte pour accéder au tarif préférentiel.