Après avoir enchanté les joueurs avec Ori and the Blind Forest et sa suite Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios traverse une période d’incertitude. Selon son PDG et cofondateur Thomas Mahler, le studio indépendant pourrait ne pas survivre si les ventes de No Rest for the Wicked ne s’améliorent pas rapidement.

Lancé en accès anticipé sur Steam en avril 2024, No Rest for the Wicked, action-RPG exigeant aux ambitions artistiques marquées, n’a pas rencontré le succès espéré. Dans un message relayé via Discord et rapporté par les forums de NeoGAF, Thomas Mahler a évoqué un « review bombing » qui aurait, selon lui, largement contribué à freiner les ventes. Il a même demandé explicitement aux joueurs satisfaits de poster des critiques positives afin de faire remonter la note globale du jeu.

« Si vous aimez le jeu mais n’avez pas encore laissé de critique positive, sachez qu’il est entièrement possible que nous ne soyons plus là dans quelques mois. Nous dépendons littéralement de cela », a-t-il affirmé.

Cependant, cette affirmation a rapidement été remise en question. En consultant les critiques négatives sur Steam, on constate qu’elles sont majoritairement argumentées : critiques sur l’équilibrage de la difficulté, sur l’absence de multijoueur promis, ou encore sur un système de loot jugé peu gratifiant. Même Mahler avait reconnu un manque de tests concernant l’extension The Breach, se montrant désolé face aux retours mitigés des joueurs. Certains observateurs estiment donc que parler de review bombing pourrait servir de justification émotionnelle à des performances commerciales en deçà des attentes.

En réalité, le jeu bénéficie d’une évaluation globalement positive avec un taux d’approbation de 74 % sur plus de 34 000 avis au moment de la rédaction. Ces dernières semaines, plusieurs critiques positives ont même été postées, parfois suite aux appels directs du studio, d’après les commentaires laissés par certains utilisateurs.

Depuis mars 2025, Moon Studios est devenu totalement indépendant après avoir récupéré les droits de publication de No Rest for the Wicked, autrefois gérés par Take-Two via son label Private Division. Ce changement stratégique a offert au studio une plus grande liberté créative, mais aussi une dépendance totale à ses résultats commerciaux.

Mahler a par la suite tenté de tempérer ses propos sur X (ex-Twitter), déclarant que le studio « n’est pas en danger financier immédiat » mais qu’il souhaitait « soulever des problèmes qui touchent notre industrie ». Il évoque ici un effet domino inquiétant : une mauvaise perception publique, même exagérée, peut entraîner un effondrement des ventes et menacer la pérennité d’un studio.

lol, this is what happens when the press just picks up Discord posts and writes an article around them Overall, pretty much everyone who’s tried Wicked after the last few hotfixes is extremely positive. The reason I left the post on Discord up was simply to push back… https://t.co/Hk8Xc23ULZ — thomasmahler (@thomasmahler) May 11, 2025

Le jeu complet est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Une version Nintendo Switch 2 pourrait également voir le jour, étant donné les liens passés du studio avec Nintendo (notamment via les sorties des Ori sur Switch). Toutefois, sans amélioration rapide des ventes ou soutien massif de la communauté, le développement des versions consoles pourrait être remis en question.