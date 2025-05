Lors du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2, Nintendo a officiellement confirmé l’arrivée des jeux GameCube au sein du service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, exclusivement sur la nouvelle console. Trois titres seront disponibles dès le jour de lancement, dont F-Zero GX, considéré par de nombreux joueurs comme l’opus le plus abouti de la franchise F-Zero.

Développé à l’origine par le studio Amusement Vision de Sega et sorti en 2003 sur GameCube, F-Zero GX est un jeu de course futuriste à grande vitesse reconnu pour sa difficulté exigeante, son gameplay précis et ses graphismes marquants pour l’époque. Une version arcade, F-Zero AX, avait également vu le jour, partageant son moteur et son contenu avec la version console. Grâce aux capacités techniques accrues de la Switch 2, F-Zero GX bénéficie désormais d’une résolution améliorée et d’une fluidité accrue, tout en conservant ses fonctionnalités classiques telles que le mode écran partagé local.

Une nouvelle séquence de gameplay a été diffusée via l’application mobile Nintendo Today!, permettant de découvrir l’aspect visuel de cette version Switch 2 ainsi que le dynamisme des courses. Il s’agit d’une opportunité pour les nouveaux venus de découvrir ce titre culte et pour les vétérans de le redécouvrir dans des conditions optimales.

Parallèlement, Nintendo a également annoncé la commercialisation prochaine d’une nouvelle manette GameCube sans fil, conçue pour accompagner cette initiative. Ce contrôleur sera disponible à la commande dès le mois de juin sur le My Nintendo Store.

Outre F-Zero GX, le service proposera également deux autres titres GameCube au lancement : The Legend of Zelda: The Wind Waker et Soul Calibur II. Nintendo a déjà confirmé que d’autres jeux viendront enrichir cette bibliothèque dans les mois à venir. Parmi les titres déjà annoncés figurent Fire Emblem: Path of Radiance et Chibi-Robo, deux jeux appréciés pour leur rareté et leur forte valeur historique au sein du catalogue GameCube.

Cette nouvelle offre GameCube s’intègre au sein de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, uniquement accessible sur la Nintendo Switch 2. Aucun accès à cette bibliothèque n’est prévu sur la première génération de la console Switch.