Metroid Prime 4 : Beyond sortira sur Nintendo Switch et Switch 2 dans le courant de l’année.

Alors que nous attendons une date de sortie, Nintendo continue de nous taquiner avec des clips et des aperçus, et aujourd’hui nous donne un autre aperçu du jeu fonctionnant sur Switch 2.

Dans la vidéo ci-dessus, Nintendo présente le mode souris dans la version Switch 2 de Metroid Prime 4 : Beyond. Nous avons déjà vu le mode souris, notamment lors de la couverture du Treehouse Live, mais cette vidéo souligne à quel point il est facile de basculer entre les commandes traditionnelles et le mode souris. Pas besoin de mettre le jeu en pause pour accéder aux options, pas besoin d’une configuration compliquée. Il suffit de tourner la main et d’utiliser le mode souris quand vous le souhaitez.