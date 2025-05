Maximum Entertainment, en collaboration avec Breakfirst Games, est ravi d’annoncer aujourd’hui que How 2 Escape : Lost Submarine, le tout nouveau volet dans la franchise acclamée par la critique How 2 Escape, sera lancé le 24 juin sur PC, Nintendo Switch, Xbox One/Series X, et PlayStation 4/PlayStation 5.

Les joueurs peuvent obtenir dès maintenant un aperçu de ce que réserve le jeu grâce à une démo gratuite disponible sur Steam, PlayStation et Nintendo Switch.

Cette aventure d’énigmes à deux personnes fait monter d’un cran la résolution de problèmes en coopération, en offrant une expérience passionnante façon escape game, où deux joueurs doivent travailler ensemble sur différents appareils pour empêcher une guerre planétaire.

L’un des joueurs devra enquêter et explorer l’intérieur du sous-marin pour découvrir des indices en interagissant avec l’environnement, tandis que son partenaire utilisera l’application gratuite How 2 Escape : Lost Submarine Companion App (PC/iOS/Android) pour recueillir des informations vitales et apporter une aide décisive dans la résolution des énigmes.

Préparez-vous à un voyage inoubliable vers l’inconnu dans une course contre la montre avec un ami pour arrêter une catastrophe mondiale. How 2 Escape : Lost Submarine offre un nouveau chapitre haletant à la franchise How 2 Escape, où chaque décision compte et où le destin du monde est entre vos mains.

How 2 Escape : Lost Submarine sera disponible le 24 juin 2025 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One/Xbox Series S|X, et PlayStation 4/PlayStation 5. Ajoutez le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et consoles dès maintenant. Une réduction de 20% sur la précommande sera disponible la semaine prochaine sur Steam, Xbox, and Nintendo Switch !