iam8bit, le studio Aggro Crab et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée d’une édition physique d’Another Crab’s Treasure, disponible pour Playstation 5 et Nintendo Switch dès le 5 septembre 2025.

Cette édition physique inclut un poster ainsi qu’un code de téléchargement pour la bande originale.

Another Crab’s Treasure est un jeu indépendant mêlant plateforme 3D et RPG d’action aux combats exigeants. Vous incarnez un bernard-l’hermite dont les armes et les armures seront glanés sur les fonds marins pollués : troquez votre coquille contre divers déchets pour augmenter vos caractéristiques et triompher d’adversaires redoutables – pour un petit crustacé, du moins !

À propos d’Another Crab’s Treasure : Another Crab’s Treasure est une aventure Souls-like, qui se déroule dans un monde sous-marin en péril. Incarnez Kril, le bernard-l’hermite, et utilisez en guise de coquille les ordures qui tapissent les fonds sous-marins pour survivre aux attaques de prédateurs faisant plusieurs fois votre taille. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour récupérer votre propre coquille et levez le voile sur les sombres secrets de la pollution de l’océan. Caractéristiques principales : DÉTRITUS OU TRÉSOR ? – Dans cette société sous-marine, les ordures sont une ressource précieuse, qu’il s’agisse de soigner son apparence ou de confectionner des armes à feu. Toutefois, le déluge de déchets s’accompagne d’une mystérieuse infection, le Gunk, qui pourrait bien sonner le glas de l’océan tout entier.

LES LEÇONS DE LA NATURE – Tout au long de ses explorations aquatiques, Kril va développer une variété de techniques d’Umami, de puissantes attaques apprises au contact des habitants de l’océan. Frappez vos ennemis avec la force surpuissante d’une mante des mers, immobilisez-les avec l’horrible ver Bobbit et plus encore.

DES PROFONDEURS INEXPLORÉES – La profondeur de l’océan défie l’imagination. Frayez-vous un chemin à la force de vos pinces au milieu de forêts d’algues, de récits de coraux, de cités de sable, ou même des ténèbres indicibles des abysses, tout cela pour récupérer votre précieux coquillage.

JOUEZ À VOTRE PROPRE RYTHME – Conçu pour être abordable par les nouveaux amateurs de jeux Souls-like, comme pour proposer un défi aux inconditionnels du genre, Another Crab’s Treasure comblera les joueurs de tout niveau d’expérience, et ce, quel que soit le temps qu’ils y consacreront. Différentes options d’assistance faciliteront ainsi la vie de ceux qui aspirent à une expérience plus détendue, tandis que les joueurs qui aiment être poussés dans leurs derniers retranchements trouveront un défi à la hauteur avec le mode de jeu par défaut.

Another Crab’s Treasure sera disponible en édition physique sur Playstation 5 et Nintendo Switch le 5 septembre 2025.