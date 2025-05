Alors que le débat autour des « Game-Key Cards » enfle depuis la présentation officielle de la Nintendo Switch 2, Limited Run Games a tenu à rassurer les joueurs fidèles au format physique. Présente à la PAX East 2025, la société a confirmé que toutes ses éditions physiques numérotées sur Switch 2 incluront le jeu complet sur cartouche, sans téléchargement supplémentaire requis.

Cette déclaration arrive à un moment critique. Depuis la révélation des cartes physiques servant uniquement de clé d’activation, une partie de la communauté s’inquiète de la disparition progressive des véritables jeux physiques. Ces « Game-Key Cards » ne contiennent pas les données du jeu, mais simplement un code ou une autorisation permettant de télécharger le contenu depuis internet. Bien qu’elles soient moins coûteuses à produire, elles ne correspondent pas à l’idée traditionnelle d’un jeu physique, surtout pour les collectionneurs ou ceux disposant d’une connexion limitée.

Limited Run maintient son engagement “Forever Physical”

Interrogé lors de la PAX East, un représentant marketing de Limited Run a clairement indiqué que les titres numérotés de leur catalogue sur Nintendo Switch 2 seront des éditions complètes sur cartouche, respectant ainsi leur philosophie “Forever Physical”. Ces jeux seront entièrement jouables sans connexion internet, ce qui répond à une attente majeure des collectionneurs et joueurs passionnés.

Il faut toutefois noter une exception : les jeux distribués en partenariat avec d’autres éditeurs, et qui ne font pas partie de la série numérotée de Limited Run, pourront être publiés sous forme de Game-Key Card. Dans ces cas, la décision appartiendra à l’éditeur tiers, comme cela a déjà été observé avec Raidou Remastered, dont l’édition collector comprenait une carte-clé — un choix attribué à SEGA et non à Limited Run.

Un contexte préoccupant pour les joueurs pro-physique

Avec la montée constante de la taille des fichiers de jeux modernes, de nombreux éditeurs cherchent à réduire les coûts en évitant l’utilisation de cartouches à grande capacité, plus chères à fabriquer. Cette tendance se traduit par une hausse des sorties dites « physiques » qui n’en sont que de nom, exigeant un téléchargement parfois massif avant de pouvoir jouer.

Face à cela, les joueurs tournent naturellement leur regard vers des éditeurs spécialisés dans l’édition physique complète. Et Limited Run apparaît plus que jamais comme une référence en la matière. Depuis plusieurs années, l’éditeur a su proposer sur Switch de nombreux titres autrefois uniquement disponibles en dématérialisé, leur offrant une seconde vie en boîte.