Le studio Sandfall Interactive savoure actuellement le succès fulgurant de sa première création : Clair Obscur: Expedition 33, un RPG au tour par tour mêlant des mécaniques en temps réel, salué par la critique et ayant déjà conquis des millions de joueurs à travers le monde. Naturellement, après un tel coup d’éclat, la question d’un portage sur d’autres plateformes se pose… et notamment sur la très attendue Nintendo Switch 2.

Lors d’une interview accordée au streamer mistermv, Guillaume Broche, CEO de Sandfall Interactive, a été interrogé sur la possibilité de voir le jeu débarquer sur la prochaine console de Nintendo. Sans confirmer quoi que ce soit, Broche a tout de même laissé entrevoir que le studio envisage sérieusement cette opportunité.

“À ce stade, vu le succès du jeu, ça change un peu tout. C’est clairement trop tôt pour l’affirmer, mais on est dans une situation où… disons qu’on a énormément d’opportunités qui se présentent — beaucoup trop en même temps — et on est en train de réfléchir à ce qu’on va faire ou non. Mais oui, c’est définitivement quelque chose qui pourrait être intéressant.”