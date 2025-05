Warner Bros. Games a annoncé ce jour le lancement des précommandes numériques pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2, accompagné d’une bande-annonce de gameplay inédite. Cette version propose des améliorations techniques notables, une exploration véritablement fluide du monde ouvert, et une offre promotionnelle exceptionnelle pour les possesseurs de l’édition Switch d’origine.

Précommande disponible dès maintenant

Les joueurs peuvent dès à présent précommander :

L’édition Standard numérique à 59,99 € (prix conseillé),

à (prix conseillé), L’édition Deluxe numérique à 69,99 €.

Une édition physique est également prévue, avec disponibilité à vérifier auprès des revendeurs. À noter : si vous possédez déjà le jeu en version physique ou numérique sur la Nintendo Switch 1, vous pourrez acquérir la version Switch 2 pour seulement 10 €. Cette mise à niveau est disponible directement via l’eShop.

Un portage grandement amélioré pour la Switch 2

Co-développée par Avalanche Software et Krome Studios, cette édition de Hogwarts Legacy bénéficie d’un traitement technique revu pour tirer parti du hardware plus puissant de la Switch 2 :

1440p en mode docké , 1080p HDR en portable ,

, , Framerate amélioré , supérieur aux 30 FPS de la première version Switch,

, supérieur aux 30 FPS de la première version Switch, Graphismes affinés , éclairage amélioré, anti-aliasing optimisé, ombres plus nettes ,

, éclairage amélioré, anti-aliasing optimisé, , Temps de chargement drastiquement réduits ,

, Compatibilité avec le capteur souris des Joy-Con 2, bien que son usage exact reste encore à détailler.

Une vidéo comparative entre la version Switch 1 et Switch 2 a été publiée par Warner Bros., illustrant visuellement les différences : la version Switch 2 ne comporte plus de zones cloisonnées et permet une exploration véritablement continue du monde ouvert.

Une expérience enrichie dans l’univers des sorciers

Situé dans l’univers d’Harry Potter au XIXe siècle, Hogwarts Legacy vous invite à incarner un(e) élève de cinquième année à Poudlard. Vous pourrez :

Explorer librement Poudlard , Pré-au-Lard , la Forêt interdite , et bien plus,

, , la , et bien plus, Apprendre des sortilèges , concocter des potions , cultiver des plantes, et interagir avec des créatures magiques ,

, concocter des , cultiver des plantes, et interagir avec des , Choisir votre maison , nouer des liens , et personnaliser votre sorcier(ère),

, nouer des , et personnaliser votre sorcier(ère), Découvrir une histoire inédite dans une époque oubliée du monde des sorciers.

Transfert de sauvegarde confirmé

Autre bonne nouvelle pour les joueurs déjà avancés dans leur aventure : le transfert de sauvegarde depuis la version Switch originale sera possible. Warner Bros. a confirmé que les joueurs pourront retrouver leur progression sur Switch 2, sans recommencer de zéro. Le détail du processus (transfert système ou via le cloud) sera communiqué à l’approche du lancement.

Comment profiter de la mise à niveau à 10 € ?

➤ Si vous possédez la version numérique sur Switch :

Connectez-vous à l’eShop Switch 2 avec le même compte Nintendo ,

, Le prix réduit s’appliquera automatiquement sur la fiche du jeu.

➤ Si vous possédez la version physique :

Lancez le jeu sur votre console Switch actuelle,

Depuis le menu principal (après l’intro), accédez à [Contenu additionnel] ,

, Téléchargez l’élément : “Activer la remise Switch 2” ,

, Une fois téléchargé, ouvrez l’eShop sur votre Switch 2 avec le même compte : la remise s’appliquera automatiquement.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Grâce à ses améliorations significatives et à une politique tarifaire bienveillante envers les anciens joueurs, cette version s’annonce comme l’expérience magique ultime sur la nouvelle console hybride de Nintendo.