Au fil des derniers mois, Square Enix a multiplié les signaux démontrant une refonte en profondeur de sa stratégie de publication. L’époque des exclusivités longues sur PlayStation semble bel et bien révolue. Lors de son dernier rapport financier, le géant japonais a formellement confirmé ce virage : l’avenir de ses jeux HD passera par une stratégie multiplateforme agressive, incluant sans détour les consoles Nintendo, et plus précisément la Switch 2.

Une stratégie multiplateforme affirmée

Square Enix ne s’en cache plus. Lors de son briefing aux investisseurs, l’éditeur a déclaré vouloir « poursuivre de manière agressive une stratégie multiplateforme » pour ses titres HD. Cela englobe désormais les consoles Nintendo, PlayStation, Xbox et les PC.

« Pour les titres HD, le Groupe poursuivra agressivement une stratégie multiplateforme incluant les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et PC, en particulier pour les franchises majeures et les titres AAA, y compris les titres de catalogue. » – Square Enix

Cette déclaration marque un tournant important pour les joueurs Nintendo. Longtemps cantonnés à quelques spin-offs ou ports différés, ils pourraient désormais accueillir dès le lancement des titres phares comme Final Fantasy, Dragon Quest, ou encore Kingdom Hearts, sur la Switch 2.

Même si Square Enix n’a pas explicitement nommé la Switch 2, le contexte ne laisse que peu de place au doute. Il n’existe aujourd’hui qu’une seule plateforme Nintendo « HD » à venir, et c’est bien la successeure de la Switch. Le fait que Square Enix cite spécifiquement les « plateformes Nintendo » dans ses plans pour les AAA est un indice fort de son engagement à proposer des expériences premium sur la console hybride de prochaine génération.

En appui à cette orientation, Final Fantasy VII Remake Intergrade a déjà été officiellement annoncé pour Switch 2. Selon plusieurs fuites concordantes, l’ensemble de la trilogie FFVII Remake serait en cours de préparation pour la nouvelle console. Une première historique, puisque cet arc narratif était jusqu’à présent l’apanage de Sony.

Du « quantitatif » au « qualitatif » : priorité à l’impact et à la pérennité

Outre le multiplateforme, Square Enix a également souligné une évolution de sa philosophie de développement. L’éditeur ambitionne désormais un passage d’une approche basée sur la quantité de titres à une focalisation sur la qualité, à la fois en matière de contenu, de finition et de potentiel commercial à long terme.

« Le Groupe opérera une transition d’une logique de quantité vers une logique de qualité. Il établira un portefeuille optimal, équilibrant imagination créative des équipes et attentes du marché. » – Square Enix

Cela se traduira par une réduction du nombre de projets lancés, mais avec davantage d’investissements sur des titres porteurs, à forte identité, capables de s’inscrire dans la durée et d’alimenter des communautés fidèles. L’objectif est de proposer des expériences mémorables, à la hauteur de la réputation de l’éditeur.

Afin de concrétiser cette vision, Square Enix prévoit également une refonte organisationnelle majeure. Exit les unités indépendantes : l’éditeur adoptera une approche intégrée et basée sur des projets, avec une meilleure centralisation des ressources et un recentrage des missions des producteurs.

Cette nouvelle méthode vise à :

Optimiser les coûts de développement ,

, Accélérer la prise de décision ,

, Renforcer la cohérence des projets AAA ,

, Réduire les échecs commerciaux observés ces dernières années.

Dragon Quest de nouveau en fer de lance pour Nintendo

L’autre grande franchise de Square Enix, Dragon Quest, continue de briller, particulièrement au Japon. Le remake HD-2D de Dragon Quest III a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus à la fin 2023, et les chiffres ont très probablement continué de grimper. Une performance saluée par la direction de Square Enix. Concernant l’avenir, Yuji Horii, créateur de la saga, a récemment affirmé dans une interview accordée à GameReactor que la Switch 2 serait « compatible » avec Dragon Quest, en réponse à une question sur Dragon Quest XII.

« Oui, je crois que cela pourrait être compatible avec la Switch 2 également. » – Yuji Horii

Même s’il ne confirme pas explicitement que Dragon Quest XII sortira sur Switch 2, le ton laisse peu de place au doute : la série a toujours été proche des consoles Nintendo, et cela continuera sur la prochaine génération.