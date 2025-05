Le vent semble doucement tourner pour The Hundred Line: Last Defense Academy, le dernier jeu narratif de Too Kyo Games. Après des débuts jugés discrets sur le plan commercial, le titre porté par Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa) connaît une remontée notable dans ses ventes, selon les mots mêmes du scénariste.

C’est via un post publié sur X (ex-Twitter) que Kodaka a évoqué ce boost bienvenu, sans doute dû à un effet de bouche-à-oreille renforcé par le soutien inattendu de Guillaume Broche (CEO de Sandfall Interactive), qui a recommandé le jeu à sa propre communauté. Kodaka a aussi profité de ce regain d’attention pour encourager les joueurs à laisser des évaluations positives sur Steam, ce qui pourrait encore améliorer la visibilité du titre.

Pour Too Kyo Games, qui avait confié être en situation financière difficile, ces bonnes nouvelles pourraient marquer le début d’un retour à l’équilibre. Le succès du jeu pourrait même ouvrir la voie à de nouvelles traductions ou d’éventuels portages sur PS5 et Xbox Series, bien que Kodaka précise que cela reste conditionné à des moyens financiers actuellement limités.

Une adaptation en anime en ligne de mire

Mais ce n’est pas tout : une adaptation en anime de The Hundred Line est « définitivement » envisagée, selon Kodaka lui-même. Dans plusieurs échanges avec les fans sur X, le créateur a confirmé que l’idée est sérieusement sur la table, à condition que les ventes continuent de grimper. Kodaka estime même que The Hundred Line se prêterait mieux à une adaptation animée que Danganronpa, en dépit de la complexité de son scénario non linéaire et de ses plus de 100 fins possibles.

“Si le jeu se vend bien, nous le transformerons en anime ! Je fais tout mon possible pour qu’un maximum de joueurs découvrent The Hundred Line. Si vous aimez le jeu, parlez-en autour de vous !”

— Kazutaka Kodaka

Avec un score Metacritic de 85% et une note « Très positive » sur Steam, The Hundred Line: Last Defense Academy a su séduire la critique comme les joueurs. Mais sa production coûteuse et les risques pris par le studio lors de son développement signifient que l’avenir du jeu — et celui du studio — dépend toujours largement de ses performances commerciales dans les semaines à venir. Pour Too Kyo Games, chaque vente compte. Et si la tendance se confirme, The Hundred Line pourrait bien avoir droit à une seconde vie… animée.