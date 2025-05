Le portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur la nouvelle Nintendo Switch 2 offre une occasion inédite de comparer les performances visuelles entre une console hybride portable et une machine de salon haut de gamme (PS5).

La Nintendo Switch 2 possède un écran 1080p en mode portable et supporte le 4K (jusqu’à 60 FPS) en mode docké. Concrètement, Intergrade tourne à environ 1080p natif en mode portable (30 FPS). En mode docké, la console peut monter jusqu’au 4K/60 FPS grâce à l’upscaling (DLSS). À l’inverse, la PS5 propose deux modes : un mode « Qualité » en 2160p/30 FPS (4K natif) et un mode « Performance » autour de 1512p/60 FPS (avec parfois de légers drops). Sur Switch 2, la version du jeu reste verrouillée à 30 FPS, mais le DLSS compense en affinant l’image à la résolution cible. Ainsi, même si la résolution Switch 2 est inférieure à celle du PS5, le rendu final apparaît très détaillé.

Switch 2 (portable) : environ 1080p à 30 FPS natif.

: environ 1080p à 30 FPS natif. Switch 2 (docké) : jusqu’à 4K/60 FPS via DLSS (HDR supporté).

: jusqu’à 4K/60 FPS via DLSS (HDR supporté). PS5 (Qualité) : 2160p/30 FPS (4K HDR natif).

: 2160p/30 FPS (4K HDR natif). PS5 (Performance) : ~1512p/60 FPS (upscaled 4K, framerate ciblé).

En pratique, la vidéo comparative montre que l’interface et les menus du jeu restent nets sur Switch 2, sans aliasing excessif. Les détails critiques (polices, éléments HUD) sont lisibles en 1080p. La technologie DLSS incluse sur Switch 2 permet de préserver la clarté des textures même à 1080p, « augmentant la résolution perçue pour des détails plus nets sans sacrifier la qualité d’image ». Autrement dit, la Switch 2 applique un upscaling sophistiqué qui compense en grande partie la différence de résolution brute.

Détails des textures et assets

Square Enix a optimisé les textures lors de la transition de PS4 à PS5 : la version PS5 d’Intergrade inclut des textures d’une finesse supérieure (chargées dynamiquement) par rapport au PS4. Selon les observations partagées, le portage Switch 2 reprend ces textures haute résolution, mais les affiche à une échelle moindre. En d’autres termes, la base d’assets (modèles 3D, textures améliorées, effets de particules) reste alignée sur le niveau PS5, seuls la résolution et le filtrage adaptatifs diffèrent pour tenir dans la puissance disponible.

Dans la vidéo, on remarque que les matériaux (bois, pierre, plantes) conservent un grain très détaillé sur Switch 2. Le filtrage anisotrope et le mipmapping atténuent l’impact de la perte de résolution, si bien que les surfaces proches du joueur restent nettes. Les observateurs notent toutefois une légère simplification des textures en arrière-plan (flou un peu plus marqué), ce qui est normal compte tenu du 1080p. Globalement, le niveau de détail textural sur Switch 2 est étonnamment élevé, ce qui s’explique par la puissance matérielle décuplée : la console offre « 10× plus de performances graphiques que la Switch classique, pour un rendu plus fluide et des visuels affinés ».

Le framerate est l’un des points où la différence de plate-forme est la plus marquée. Sur PS5, on peut profiter de 60 FPS constants en mode Performance (HD) ou 30 FPS stables en 4K. Sur Switch 2, la version Intergrade est verrouillée à 30 FPS quelle que soit la configuration. Malgré tout, la fluidité reste acceptable, grâce au matériel optimisé. Il faut noter que quelques micro-saccades (frame pacing) sont parfois visibles sur Switch 2 lorsque l’action est très dense (plus qu’en mode Performance PS5), mais celles-ci restent marginales. Dans la vidéo, le framerate de la Switch 2 ne chute pas sous 30 FPS en usage normal, même lors de combats avec de nombreux effets.

Ce résultat est d’autant plus remarquable que la console demeure entièrement portable. Comme le souligne Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, la « fonctionnalité portable » du Switch 2 est un véritable atout, et le passage de la Switch à la Switch 2 est aisé pour les développeurs. Autrement dit, pour un titre aussi exigeant que FFVII Remake, maintenir 30 FPS en 1080p sur un système portable constitue une performance technique notable. L’architecture NVIDIA Ampere de la Switch 2, avec cœurs Tensor pour l’IA graphique et cœurs RT pour le ray tracing, assure une exécution fluide du jeu malgré la contrainte de la batterie et du format mobile.

Sur PS5, les améliorations graphiques incluent un éclairage global (Global Illumination) plus poussé, des ombres plus détaillées et une occlusion ambiante marquée. La Switch 2, grâce à ses cœurs RT, dispose du matériel nécessaire pour du ray tracing temps réel (lumières dynamiques, reflets et ombres réalistes). Le jeu n’implémente pas explicitement tous ces effets avancés, mais le moteur graphique tire néanmoins parti des capacités de la console. Dans la vidéo, on observe que l’illumination globale de Midgar (soleil, néons, ambiances nocturnes) est bien restituée sur Switch 2, avec des ombres et des reflets convaincants pour un portable.

En contrepartie, l’occlusion ambiante semble moins prononcée sur Switch 2 que sur PS5. Par exemple, les coins et cavités reçoivent parfois moins de shading, donnant un contraste légèrement inférieur. Cependant, grâce aux shaders optimisés et à la HDR, la sensation de profondeur n’en pâtit pas trop. La possibilité de gérer des calculs d’éclairage avancés est un point fort du hardware : « Les nouveaux cœurs RT apportent un ray tracing temps réel, offrant un éclairage, des ombres et des reflets saisissants ». Concrètement, la différence visuelle majeure réside dans l’intensité de l’ombre au sol et sous les objets; sur Switch 2, ces ombres sont un peu plus douces. Mais l’éclairage en lui-même (de la lumière du soleil, des lampes, de la météo) reste très proche du rendu PS5. En résumé, la Switch 2 offre un éclairage crédible qui exploite son architecture graphique avancée, même si quelques effets secondaires sont simplifiés.

Outre les aspects purement graphiques, la version Switch 2 bénéficie de caractéristiques propres à la console. La portabilité est primordiale : pouvoir jouer à FFVII Remake en mode portable (1080p/30 FPS) est un avantage non négligeable, permettant de profiter du jeu « n’importe où ». Sur PS5, le jeu est cantonné au salon. Techniquement, la Switch 2 embarque des innovations (Tensor Cores, RT Cores, DLSS) qui n’étaient pas présentes sur l’ancienne Switch. Le jeu tourne ainsi « 100 % plus » près de ses itérations PS5, ce qui est un exploit. La combinaison d’un matériel 10× plus puissant que la Switch d’origine et d’un upscaling IA permet à la version Switch 2 de s’approcher de la fidélité graphique du PS5, tout en tirant parti des capacités propres à Nintendo (console hybride, GameChat intégré, etc.).