​Warner Bros. Games a annoncé que les précommandes de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard pour Nintendo Switch 2 sont désormais disponibles en version numérique, et bientôt disponibles en physique. Le nouveau trailer de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2 est aussi disponible dès aujourd’hui. Découvrez la comparaison entre les deux versions et laissez-vous emporter dans ce monde ouvert, qu’il est maintenant possible de parcourir plus librement et avec des graphismes améliorés. ​ ​

​​​Vous pouvez dès maintenant précommander l’Édition Standard* digitale et l’Édition Deluxe* digitale. Pour les éditions physiques, renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître leur disponibilité en précommande. ​

​​

​Les joueurs possédant Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch bénéficient d’une réduction spéciale sur l’édition digitale Nintendo Switch 2. Rendez-vous sur le Nintendo eShop pour obtenir plus d’informations ​

​​

​Redécouvrez l’aventure magique avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2, disponible dès le 5 juin 2025.

​​

​Découvrez et partagez le trailer officiel de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard – Nintendo Switch 1 vs Nintendo Switch 2 ci-dessous :

Edité par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu de rôle (RPG) et d’action-aventure solo en monde ouvert situé dans le Poudlard des années 1800. En cinquième année à Poudlard, les joueurs se lanceront dans un voyage à travers des lieux nouveaux et d’autres familiers, découvriront des créatures magiques, fabriqueront des potions, maîtriseront des sortilèges, et personnaliseront leur personnage pour devenir la sorcière ou le sorcier qu’ils ont toujours rêvé d’être. ​

​​

​Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard arrive sur Nintendo Switch 2 avec des graphismes améliorés, un son retravaillé, des temps de chargement optimisés et une jouabilité repensée. Profitez également de la prise en charge des Joy-Con 2 comme souris, pour une immersion totale dans Poudlard, l’école de sorcellerie la plus célèbre du monde. La version Nintendo Switch 2 de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a été codéveloppée par Avalanche Software et Krome Studios. ​

​​

​Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est actuellement disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. ​ ​ ​ ​

*Les joueurs possédant l’édition physique de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch devront télécharger [Activer la remise pour les possesseurs de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch™ 2] dans le jeu afin de voir la remise disponible sur le Nintendo eShop.

​**Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 2 prendra en charge un transfert de sauvegarde à sens unique depuis la version Nintendo Switch d’origine.