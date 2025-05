Autant vous dire que la mise en place d’un écosystème fonctionnel et persistant n’est guère une mince affaire ! Entre l’hétérogénéité du milieu, avec ses multiples strates et moultes niches, ses espèces innombrables, autant animales que végétales, le tout qui doit s’articuler dans une harmonie complexe qui permet à chacun de trouver sa place sans empiéter sur celle de l’autre (« C’est le grand cycle de la vie », coucou Simba !), n’est pas maître de son écosystème qui veut ! Et pourtant, il semblerait bien que vous soyez le prochain sur la liste à tenir les cartes du milieu… Prêt ?

Développé par Bitmap Galaxy et édité par Grindstone, Preserve a su titiller notre curiosité dès son appellation. Qu’allions-nous donc préserver ? En comprenant qu’il s’agit d’environnement, de faune et de flore, ni une ni deux, nous étions emballés par le test ! Preserve sera t-il à la hauteur de tous les espoirs que nous avons misés sur lui, sans même le connaître ?

Le maître des tuiles, c’est vous !

Preserve offre la possibilité de jouer sur différents tableaux distincts, mais tous régis par la même stratégie : mettre en place un écosystème fonctionnel à partir des éléments disponibles. Ni plus, ni moins. Plusieurs modes de jeu sont proposés : classique, puzzle et créatif. Un bref mais efficace tutoriel est présent pour toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre et comprendre les premiers rouages du titre. Nous ne pouvons que vous conseiller ce passage obligatoire afin de profiter pleinement de Preserve.

Concentrons-nous à présent sur le mode classique, qui est incontestablement celui qu’il convient d’approcher en premier. Ce dernier est disponible pour différents biomes : continental, marin, savane et enfin jurassique. Dans tous les cas, le procédé est sensiblement le même, avec des adaptations et des difficultés supplémentaires. Le mode Continental est le plus aisé pour débuter, tandis que le Jurassique est le plus complexe. Sans surprise, nous débutons donc avec le plus simple qui est d’ores et déjà accessible.

Le premier niveau est ouvert dès la découverte du titre. Il convient de déverrouiller le premier score afin de pouvoir jouer au second (niveau moyen), puis enfin le troisième (niveau difficile). Après cette large présentation du titre, il est temps de jouer !

L’écran s’ouvre sur quelques tuiles de différentes couleurs. Ces distinctions mettent en avant l’altitude de la tuile. A ce stade, le joueur ne dispose que de deux cartes en main, en bas de l’écran : une carte de pluie pour une unique tuile, et une carte de nuages de pluie pour un hexagone de sept tuiles. Le passage d’une carte à une autre s’effectue grâce aux boutons L et R, tandis que la rotation de la carte est effectuée avec les boutons ZR et ZL. Profitons de cet instant pour souligner que le mode tactile est fonctionnel. Néanmoins, nous avons trouvé son usage peu pratique et sommes restés sur l’utilisation traditionnelle des touches.

La sélection de la carte nous permet de surligner en vert les tuiles qui pourraient être sujettes à la pluie. Chaque tuile ainsi humectée permet de remporter des points d’harmonie, comptabilisés sur le côté gauche de l’écran.Véritable repère d’objectif, ce dernier donne le la sur les points à cumuler avant de débloquer une nouvelle parcelle de tuiles (indispensable pour progresser, vous allez bien vite être bloqués sinon !). Si vous avez bien suivi, nous avons donc gagné 7 points d’harmonie après avoir utilisé la carte du nuage de pluie hexagonal. Cela nous a permis de débloquer le premier palier, étant à 5 : nous avons obtenu une nouvelle parcelle qu’il est possible de positionner contre les rebords de notre territoire actuel.

Après avoir arrosé allègrement notre zone, les premières nouvelles cartes font leur apparition : la prairie florale, la zone rocailleuse, ou encore la forêt. Chaque carte dispose d’une petite icône en son sommet gauche, bien utile afin de mettre en corrélation l’environnement et les animaux qui y sont adaptés. Ainsi, les chèvres sont heureuses de pâturer sur des territoires rocailleux ou bien dans des prairies florales. Chaque animal requiert 3 tuiles d’environnement spécifique et identique. Pour l’accueil de deux animaux, 6 tuiles sont nécessaires, tandis que pour 3, il est nécessaire de réunir 12 tuiles du même environnement. Chaque environnement implanté permet de gagner un point d’harmonie. Cumuler 3 environnements identiques permet de gagner un point d’harmonie supplémentaire. Mais attention ! Souvenez-vous de la couleur des petites tuiles au démarrage… L’altitude est importante puisqu’elle permet de positionner ou non des environnements. Ainsi, les zones rocheuses nécessitent par exemple d’être à une certaine altitude, tandis que les roseaux sont bien plus à l’aise à proximité de l’eau.

Le choix des animaux, du moment qu’il répond aux besoins de ces derniers, est laissé libre aux joueurs. La cohabitation de trois individus d’une même espèce rapporte un bonus de 30 points tandis que la cohabitation de trois espèces distinctes (mais susceptibles de vivre dans le même environnement) rapporte un bonus de 60 points ! Le choix des cartes est donc strictement stratégique et il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à la configuration à venir de son territoire afin de cumuler un maximum de points d’harmonie.

La partie se déroule ainsi au fil des cartes, des environnements (appelés améliorations dans le jeu) et des animaux. L’objectif est visible sur le côté gauche de l’écran, avec un minimum de points d’harmonie à réunir. Plus vous en cumulez, meilleur sera votre score.

Chaque biome dispose de ses caractéristiques, notamment des cartes bonus que le joueur déverrouille après avoir complété des objectifs secondaires. Ces cartes spéciales sont redoutables, et permettent incontestablement d’être plus à l’aise sur le jeu. Par exemple, la carte du moulin à eau (accessible après avoir mis en place une rivière d’au moins 18 tuiles de long) permet d’augmenter la propagation de l’eau des rivières et des lacs de 2 tuiles. Ce n’est peut-être pas grand chose sur le papier, mais une fois sur la carte de votre territoire, cette amélioration est loin d’être anecdotique !

Des biomes plutôt malins

Grâce à la présence de ses biomes distincts, Preserve parvient à se renouveler au fil des parties. Si l’univers continental est assez accessible, tout se complique avec l’arrivée de nouvelles configurations restrictives dans le choix possible des cartes. La savane permet notamment de jouer sur des zones plus ou moins vertes, avec une petite pluie qui donne d’abord lieu à de l’herbe jaune, tandis que les lacs et les rivières sont la source d’herbe verte. Le biome marin laisse le joueur aux commandes d’un univers très différent, où l’altitude met en lumière les océans, les mers et les côtes. Les animaux marins requièrent de l’oxygène, apporté par des bouches thermales. Enfin, le biome jurassique ne manque pas de mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve, avec la possibilité de créer des mers et des montagnes, tout en lui offrant la capacité des fissures volcaniques. Vous en voulez encore plus ? Sachez que dans ce milieu, certains animaux peuvent rapporter un très grand nombre de points d’harmonie mais pour cela, il va falloir combler leur important besoin d’espace !

Nous avons été ravis de découvrir toutes ces facettes, avec des animaux variés et des stratégies de plus en plus poussées à mener. Petit bémol néanmoins sur le biome marin : ce dernier joue avec insistance sur l’altitude, avec des niveaux parfois peu visibles. Il convient ainsi de tourner encore et encore la carte afin de pouvoir appréhender toutes les strates du territoire. Une petite gymnastique un peu agaçante après un long moment sur le jeu.

Place à la complexité… mais aussi à la créativité !

Si le mode classique représente déjà à lui seul de bien jolis défis, les développeurs ont fait le choix d’offrir plus de contenus encore aux joueurs pour leur plus grand plaisir.

Commençons par découvrir les puzzles. Ces derniers sont de véritables bouillons stratégiques puisqu’il convient de réfléchir à chaque emplacement afin d’optimiser au mieux l’ensemble des positionnements. L’objectif est de cumuler un certain nombre de points d’harmonie mais uniquement avec les cartes sélectionnées. Aucune nouvelle carte n’est disponible, et encore moins de nouveaux territoires ! Il va falloir faire avec le strict minimum et recommencer encore et encore pour accomplir tous les puzzles proposés. Une jolie progression est perceptible, avec des premières missions accessibles, puis de plus en plus complexes.

Enfin, et parce que nous adorons tous nous perdre ensuite pendant des heures sur ce genre de mode, les créatifs ne sont pas oubliés puisqu’il est possible de débuter une partie à partir d’une page blanche. Tuile par tuile, le joueur peut ainsi bâtir le territoire de son choix, agrémenter les animaux à sa guise et mettre en place un véritable écosystème sans se soucier des points. L’esthétique peut ainsi devenir la seule contrainte, avec la mise en exergue de différentes strates avec des environnements colorés et le siège d’une vie animale paisible.

Un compendium est aussi disponible. Il permet d’y retrouver une foule d’informations plus ou moins utiles avec des aspects très techniques sur les effets d’une amélioration, mais aussi des connaissances plus intéressantes comme la description des animaux. Vous serez ainsi ravis d’apprendre (ou de vous souvenir !) que les suricates sont de petits animaux omnivores qui vivent en groupe, dont la sécurité est assurée par un guetteur. Le titre précise que cette petite encyclopédie est en cours de traduction, et invite les joueurs à rapporter la moindre anomalie constatée. Nous apprécions cette humilité et l’envie d’améliorer le titre au fil des possibles déconvenues.

Une réalisation soignée

Impossible de clôturer ce test sans souligner le travail délicat et remarquable réalisé sur Preserve. La patte graphique y est pleine de douceur, avec des traits délicats, comme sortis d’un carnet de croquis. Le choix des couleurs est cohérent avec l’environnement en question (avec un bémol sur la visibilité dans le biome marin) et les petites cartes sont assez visibles pour permettre aux joueurs de ne pas hésiter sur la concordance avec les besoins des animaux.

Les musiques et les bruitages s’inscrivent dans la même optique, avec un accueil en fonction du biome sélectionné.

Nous regrettons un léger manque de visibilité des animaux. Nous aurions par ailleurs apprécié la possibilité d’inclure plus d’individus au sein d’un territoire, avec une réflexion sur la gestion des populations (prédation, naissances, etc). Un Preserve 2 peut-être ? Nous serions là ! Lors de nos différentes parties, nous avons été sujets à un petit couac sur le biome continental. Le jeu s’est bloqué et nous avons été contraints de relancer la partie. Preserve est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le monde du vivant est une source inépuisable de savoirs et d’anecdotes… Citons pour simple exemple la couleur des flamants roses. Celle-ci est le fruit d’un long processus de la chaîne alimentaire. Les oiseaux se délectent de petits crustacés grâce à leur bec filtreur. Ces mêmes petits crustacés ont consommé, au cours de leur vie, des algues qui contenaient le pigment rouge naturel. Ce pigment se retrouve ainsi chez le flamant qui peut dès lors déployer ses belles et majestueuses plumes roses.