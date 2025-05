Du combat 2D, du combat 3D, du brawler, du crossover… Les amateurs de baston en tout genre vont pouvoir découvrir ou revisiter dès aujourd’hui huit titres incontournables du catalogue Capcom dans leurs meilleures versions avec Capcom Fighting Collection™ 2 disponible en édition numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC via Steam et Xbox One !

Quelles que soient les préférences de type de jeux de baston, tout le monde pourra trouver son compte parmi les propositions variées de Capcom Fighting Collection™ 2 :

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro : les univers légendaires s’entrechoquent dans le premier épisode de la série Capcom vs. SNK ! De Ryu et Kyo à Chun-Li et Mai, les joueurs peuvent former des équipes avec leurs héros préférés en provenance des titres des deux éditeurs !

: les univers légendaires s’entrechoquent dans le premier épisode de la série Capcom vs. SNK ! De Ryu et Kyo à Chun-Li et Mai, les joueurs peuvent former des équipes avec leurs héros préférés en provenance des titres des deux éditeurs ! Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 : Capcom et SNK s’unissent pour un nouvel affrontement du millénaire ! Le titre propose 6 systèmes différents pour élaborer ses propre stratégies de combat en attribuant un ratio (force) aux membres de son équipe grâce au système Free Ratio !

: Capcom et SNK s’unissent pour un nouvel affrontement du millénaire ! Le titre propose 6 systèmes différents pour élaborer ses propre stratégies de combat en attribuant un ratio (force) aux membres de son équipe grâce au système Free Ratio ! Power Stone : lancer des objets sur son adversaire, donner des coups de pied retournés sur des piliers, tirer au bazooka, projeter ses adversaires et bien plus encore sera possible dans ce titre d’action et de combat en 3D !

: lancer des objets sur son adversaire, donner des coups de pied retournés sur des piliers, tirer au bazooka, projeter ses adversaires et bien plus encore sera possible dans ce titre d’action et de combat en 3D ! Power Stone 2 : le classique de l’action débridée s’appuie sur son gameplay innovant et intuitif dans cette suite de Power Stone désormais jouable à 4 ! Les dynamiques de combat peuvent changer à tout moment, car l’environnement interactif se déplace et se modifie au fil des affrontements, ce qui signifie que la victoire n’est jamais acquise jusqu’au dénouement final !

: le classique de l’action débridée s’appuie sur son gameplay innovant et intuitif dans cette suite de Power Stone désormais jouable à 4 ! Les dynamiques de combat peuvent changer à tout moment, car l’environnement interactif se déplace et se modifie au fil des affrontements, ce qui signifie que la victoire n’est jamais acquise jusqu’au dénouement final ! Project Justice (Rival Schools 2) : des affrontements aussi intenses que loufoques se déroulent sur le campus du lycée dans ce jeu de combat en 3D. Cette suite de Rival Schools veille à ce que justice soit faite avec ses combats en équipe à 3 contre 3 !

: des affrontements aussi intenses que loufoques se déroulent sur le campus du lycée dans ce jeu de combat en 3D. Cette suite de Rival Schools veille à ce que justice soit faite avec ses combats en équipe à 3 contre 3 ! Capcom Fighting Evolution : les univers de Street Fighter II, Street Fighter III, Street Fighter Alpha, Darkstalkers et Red Earth s’affrontent dans l’ultime crossover 2D de Capcom ! Chaque personnage représentant le système de combat de son jeu respectif, une véritable démonstration de force !

: les univers de Street Fighter II, Street Fighter III, Street Fighter Alpha, Darkstalkers et Red Earth s’affrontent dans l’ultime crossover 2D de Capcom ! Chaque personnage représentant le système de combat de son jeu respectif, une véritable démonstration de force ! Street Fighter Alpha 3 UPPER : la version Upper du dernier épisode de Street Fighter Alpha 3, l’épisode préquelle de la saga culte !

: la version Upper du dernier épisode de Street Fighter Alpha 3, l’épisode préquelle de la saga culte ! Plasma Sword: Nightmare of Bilstein (Star Gladiator 2) : le héros de Star Gladiator est de retour pour une suite palpitante ! Epée plasma au poing, il évolue dans une histoire qui intègre diverses cutscenes passionnantes !

Un Pack Capcom Fighting Collection 1 & 2 est aussi disponible en version digitale sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (Steam), et Xbox One. Il regroupe 18 jeux légendaires Capcom qui ont fait l’histoire du jeu de combats !

Cette collection propose de nouvelles fonctionnalités :

Le jeu en ligne est disponible sur les huit titres, en rollback netcode pour une expérience solide et stable !

est disponible sur les huit titres, en rollback netcode pour une expérience solide et stable ! Les joueurs peuvent affronter des amis et des combattants du monde entier dans des matchs amicaux, classés et personnalisés, ainsi que dans le tout nouveau high score challenge !

dans des matchs amicaux, classés et personnalisés, ainsi que dans le tout nouveau high score challenge ! Il est possible de choisir des environnements sonores remixés dans Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2 et Project Justice grâce aux nouvelles chansons « Ver.2K25 » créées spécialement pour cette collection. Chaque morceau est aussi jouable pendant les matchs en ligne !

dans Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2 et Project Justice grâce aux nouvelles chansons « Ver.2K25 » créées spécialement pour cette collection. Chaque morceau est aussi jouable pendant les matchs en ligne ! Le mode Entraînement est désormais disponible sur tous les titres avec des tonnes d’options personnalisables.

est désormais disponible sur tous les titres avec des tonnes d’options personnalisables. 14 langues sont prises en charge, dont le français.

sont prises en charge, dont le français. La compilation inclut des galeries d’illustrations, de croquis, des documents de conception et d’autres contenus inédits.

et d’autres contenus inédits. Il est possible d’ajuster les caractéristiques spécifiques de son expérience de jeu grâce aux paramètres EX dédiés pour chaque jeu (divers filtres d’affichage, personnalisation des boutons, etc.).

grâce aux paramètres EX dédiés pour chaque jeu (divers filtres d’affichage, personnalisation des boutons, etc.). Les sauvegardes à la volée ont été ajoutées !

ont été ajoutées ! Plusieurs versions de jeu, des personnages cachés désormais disponibles, différentes options de résolution, le mode Versus hors ligne, des récompenses pour les combattants, des améliorations de confort dans les huit jeux, et bien plus encore sont à découvrir dans cette collection !

Capcom Fighting Collection™ 2 est une compilation de huit jeux de combats de genres et d’univers très variés, disponible en édition numérique depuis le 16 mai 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (Steam) et Xbox One.