Nintendo a confirmé aujourd’hui qu’une série de mises à jour logicielles gratuites sera déployée le 5 juin 2025 pour plusieurs jeux Nintendo Switch, à l’occasion de la sortie de la Switch 2. Il ne s’agit pas de nouvelles éditions spécialement conçues pour la future console, mais plutôt de petites optimisations qui tirent parti de sa puissance accrue (en savoir plus ici).

Parmi les titres concernés, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet bénéficieront d’une mise à jour qui améliorera leur résolution et leur fluidité. Ces deux éléments ont été au cœur des critiques à leur sortie, avec de nombreux joueurs pointant du doigt les performances techniques décevantes. Sur Nintendo Switch 2, les jeux seront optimisés pour un meilleur affichage, aussi bien sur l’écran de la console que sur les téléviseurs compatibles haute résolution. Le framerate a également été revu à la hausse, ce qui promet une expérience plus fluide lors des déplacements ou des combats.

Nintendo a diffusé deux images en haute définition des jeux tournant sur Switch 2, montrant des environnements plus nets et plus stables. Ces ajustements devraient améliorer sensiblement le confort de jeu sans nécessiter d’achat supplémentaire pour les possesseurs des versions originales.