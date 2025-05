NACON et le studio Passtech Games sont heureux d’annoncer l’arrivée prochaine d’un DLC gratuit pour Ravenswatch. Intitulé Roméo & Juliette, ce contenu supplémentaire permet aux joueurs d’incarner ces 2 nouveaux héros. Le DLC sera disponible le 27 mai 2025 sur PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Dans Ravenswatch, Roméo est un escrimeur hors pair capable d’enchaîner les attaques et faisant preuve d’une très grande agilité. Sa capacité défensive lui permet de parer toutes les attaques avec sa rapière avant de riposter par une pluie de coups d’estoc. Juliette, pour sa part, préfère le combat à distance : armée d’un pistolet, elle peut concentrer ses tirs en une balle puissante ou tournoyer sur elle-même pour atteindre tous les ennemis proches.

Lorsqu’ils sont joués en duo, Roméo et Juliette ont des combos uniques. Par exemple : Roméo peut lancer une rose pour faire des dégâts sur la durée, qui explose lorsque Juliette tire dessus. S’ils ne sont pas trop éloignés, ils peuvent également répondre à l’appel de l’autre et échanger de place sur le champ de bataille.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Aucune partie de Ravenswatch ne se ressemble : avec plus de 200 talents de héros, 50 objets magiques, des combinaisons de build quasi-infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération multi-plateforme en ligne jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.