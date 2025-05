Lors du Nintendo Direct entièrement consacré à la Switch 2, plusieurs jeux ont été annoncés pour accompagner le lancement de la console, prévu pour le 5 juin 2025. Parmi eux, Fortnite sera disponible dès le jour de sortie, dans une version native optimisée pour le nouveau matériel.

Cette version Switch 2 de Fortnite bénéficiera d’un net gain en qualité graphique et en fluidité par rapport à la version actuelle sur Switch. Grâce à la puissance accrue de la console, le jeu promet une expérience visuelle et technique bien supérieure.

Selon de récentes fuites, cette version pourrait également introduire un mode de contrôle inédit. Des insiders rapportent qu’une mise à jour récente du jeu contient une mention suggérant un support des contrôles hybrides combinant manette et souris. Le tag ajouté indique : « True if this platform can support hybrid gamepad + mouse controls », ce qui pourrait faire référence à un mode souris prévu pour la Switch 2.

Même si Epic Games n’a pas encore confirmé officiellement cette information, cette découverte laisse penser que Fortnite sur Switch 2 pourrait offrir une nouvelle manière de jouer, potentiellement plus précise et adaptée aux joueurs compétitifs.

Il faudra attendre une communication officielle pour en savoir plus sur les fonctionnalités exactes de cette version, mais tout semble indiquer que Fortnite profitera pleinement des nouveautés offertes par la Switch 2.