Ubisoft a annoncé aujourd’hui la fin du suivi actif de Star Wars Outlaws avec la sortie de sa deuxième extension payante, accompagnée d’un nouveau pack de skins gratuit. Cette mise à jour marque le dernier contenu majeur avant l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2, prévue pour 2025.

Pour les nouveaux venus ou ceux qui attendent la version Switch 2, plusieurs améliorations de gameplay sont désormais disponibles grâce à une mise à jour récente. Parmi les ajouts notables :

Passage rapide entre les armes à deux mains et le blaster

Possibilité de viser librement avec le blaster à dos de speeder

Davantage d’options de personnalisation du vaisseau, incluant des bonus passifs

Nouveaux contrats spatiaux à remplir pour obtenir des récompenses

Un nouveau DLC narratif : « A Pirate’s Fortune »

Prévu pour le 15 mai 2025 sur les plateformes déjà disponibles, et inclus directement dans la version Switch 2, « A Pirate’s Fortune » prolonge l’histoire principale avec de nouveaux contenus scénaristiques :

Une collaboration entre Kay Vess et Hondo Ohnaka

Une mission d’infiltration dans la Tombe de Khepi

Un affrontement contre Stinger Tash et les Rokana Raiders

De nouveaux contrats de contrebande via la Miyuki Trade League, offrant des récompenses spécifiques pour le Trailblazer

Le DLC est inclus gratuitement pour les détenteurs du Season Pass et sera vendu séparément au prix de 14,99 dollars. Les éditions Deluxe et Ultimate incluront également les packs cosmétiques Naboo Nobility et Desert Nomad.

Bonus inspirés de Star Wars: Skeleton Crew

En parallèle, tous les joueurs recevront gratuitement des objets cosmétiques issus de la série Star Wars: Skeleton Crew. Ces éléments incluent :

Une tenue pour Nix

Un trophée pour le speeder

Un accessoire décoratif pour le speeder et le Trailblazer

Ces objets seront automatiquement ajoutés à la livraison du Trailblazer après installation de la mise à jour.

Star Wars Outlaws sur Switch 2

Développé par Ubisoft, Star Wars Outlaws est un jeu d’action-aventure en monde ouvert. Le joueur incarne Kay Vess, une contrebandière accompagnée de Nix, son fidèle compagnon. Ensemble, ils tentent de réaliser le casse du siècle dans la Bordure Extérieure.

L’univers du jeu propose de vastes environnements à explorer, allant de villes animées à des zones désertiques hostiles. L’expérience repose sur plusieurs mécaniques clés : exploration, infiltration, combats au sol et batailles spatiales à bord du vaisseau Trailblazer. Les choix du joueur influencent la réputation de Kay au sein du monde criminel galactique.

Le jeu est promis à une sortie physique Game-Key-Card, a confirmé chez nous du coup. La Game-Key-Card est un support physique sans données, Elle ne contient pas le jeu lui-même, mais agit comme une clé d’activation.

À quoi sert-elle exactement ?