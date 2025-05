Nintendo a dévoilé un nouvel extrait de gameplay de Metroid Prime 4: Beyond, mettant en avant la célèbre capacité de Samus Aran à se transformer en morphball. Cette mécanique, bien connue des fans de la série, sera de retour dans ce nouvel opus prévu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Metroid Prime 4: Beyond marquera le retour de Samus dans une aventure inédite sur la planète Viewros, un monde inconnu où elle acquiert des pouvoirs psychiques. Ces capacités lui permettent notamment de manipuler ses tirs, activer des mécanismes ou encore ouvrir des portes à distance.

Sur Switch 2, les joueurs auront le choix entre un Mode Qualité et un Mode Performance. Le premier proposera une résolution 4K à 60 images par seconde avec prise en charge du HDR, tandis que le second offrira un gameplay en Full HD à 120 images par seconde pour une action plus fluide sur les écrans compatibles.

La Switch 2 introduira également de nouvelles options de contrôle avec les Joy-Con 2, permettant une visée plus précise grâce à un système similaire à celui d’une souris. Cela promet une expérience renouvelée pour les amateurs d’exploration et de tir à la première personne.

Le mystère entourant les nouveaux pouvoirs de Samus et la planète Viewros sera au cœur de cette aventure, tissant une intrigue qui s’annonce riche en surprises. La sortie de Metroid Prime 4: Beyond est prévue pour cette année.