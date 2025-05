Plongez dans les profondeurs mystérieuses d’une forêt ancienne et envahie par la magie avec l’Expansion Elderwood, la mise à jour la plus ambitieuse de Palia à ce jour. Explorez une toute nouvelle Zone d’Aventure, découvrez des Artéfacts puissants, accomplissez des quêtes captivantes, rencontrez des créatures espiègles et collectionnez une multitude de nouveaux objets décoratifs.

Les Points Forts de l’Expansion Elderwood

Une Nouvelle Zone d’Aventure

L’Elderwood est une forêt luxuriante imprégnée de magie, autrefois habitée par les Umbraa, une sous-race des Majiri. Accessible dès le début, cette zone regorge de mystères et de défis. Pour y accéder, dirigez-vous vers le nord de Bahari, entre la maison de Tamala et la porte du terrain d’habitation.

Artéfacts et Reliques

En explorant, vous découvrirez des artéfacts anciens qui vous permettront de fabriquer des reliques, un nouveau type d’équipement offrant des bonus à vous et votre groupe. Ces reliques peuvent être améliorées pour débloquer des effets encore plus puissants.

Une Nouvelle Histoire et Quêtes

L’Elderwood introduit un nouveau chapitre de l’histoire principale, ainsi que des quêtes annexes pour approfondir l’histoire de la région. Les joueurs devront avoir terminé les quêtes des temples avant de pouvoir pleinement profiter de cette nouvelle aventure.

Un Nouveau Villageois : Ulfe

Rencontrez Ulfe, un jeune Umbraan vivant dans l’Elderwood. Ce personnage mystérieux apporte une nouvelle dynamique à l’univers de Palia, bien que son amitié se développe progressivement au fil des mises à jour.

Nouveaux Systèmes de Récolte

Essence Infectée : Une substance magique corrompt certaines ressources, nécessitant des outils spéciaux pour les récolter.

Nouveaux Matériaux : Du bois ancien, des champignons rares et des minerais comme le platine font leur apparition.

Changements dans l’Exploitation Minière : Le palium est désormais plus abondant dans l’Elderwood, tandis que des filons dédiés à l’argent et à l’or ont été ajoutés à Kilima et Bahari.

Nouvelles Créatures à Chasser et à Capturer

Les Ogopuu : Des créatures robustes qui ripostent en projetant de la slime.

Les Shmoles : Des créatures espiègles qui jouent à cache-cache dans des réseaux de terriers.

Nouveaux Insectes et Poissons : Dont des requins et des poissons-flottants uniques à l’Elderwood.

Nouvelles Recettes et Cultures

Deux nouvelles cultures font leur entrée :

Les Haricots Batterfly : Une plante à récoltes multiples.

Les Citrouilles Rockhopper : Disponibles chez Tamala après progression dans l’histoire.

De nombreux nouveaux plats utilisant les ingrédients de l’Elderwood sont également à découvrir.

Décor et Améliorations de l’Habitat

Limite de Décor Augmentée : Passe de 3 000 à 3 500 objets.

Nouveaux Styles de Meubles : Collection Umbraan : À acheter chez Tish. Collection Elderwood : À découvrir en explorant la forêt.



Personnalisation du Personnage

De nouvelles options de maquillage, coiffures et tons de peau ont été ajoutées, offrant encore plus de liberté pour personnaliser votre avatar.

Améliorations et Corrections

Expérience Débutant Optimisée : Les nouveaux joueurs bénéficient d’un tutoriel plus clair.

Quêtes Rééquilibrées : Certaines exigences ont été réduites pour une meilleure accessibilité.

Boutique Premium Réorganisée : Avec de nouveaux packs (Starter Pack et Founder’s Pack) offrant des avantages exclusifs.

Problèmes Connus

Quelques bugs mineurs persistent, notamment des problèmes d’affichage dans la boutique ou des quêtes pouvant être bloquantes dans de rares cas. Une liste complète est disponible dans les notes de patch officielles.

L’Expansion Elderwood marque un tournant pour Palia, enrichissant son univers avec du contenu varié et des mécaniques innovantes. Préparez-vous à explorer, combattre et créer dans cette forêt enchantée !