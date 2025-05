Lors du Pokémon Présent du Pokémon Day, 3 Pokémon avaient été annoncé : Suicune, Raichu d’Alola et Charmilly. Charmilly avait été le seul Pokémon qui n’avait pas reçu de date précise. Récemment, nous avons eu la date du Pokémon : il sortira visiblement le 12 juin 2025 sur le jeu et sera un support. Comme chaque sortie de Pokémon, il aura très probablement une sortie payante la première semaine, voire les deux premières semaines avant de pouvoir être payant en argent du jeu.

Dans le même temps, deux nouveaux objets ont été annoncé : le Mouchoir Choix et la Pièce Rune. Comme dans les jeux principaux, le Mouchoir Choix augmentera la vitesse (de déplacement ici) du Pokémon. La Pièce Rune semble servir à scorer plus vite.

Plusieurs skins de Pokémon arrivent prochainement sur le jeu aussi.

Joueurs de Pokémon UNITE, votre prochain Pokémon a été révélé, et il rejoindra le jeu dans quelques semaines.

Alcremie, un charmant nouveau Supporter, arrive dans Pokémon UNITE le jeudi 12 juin ! Soignez vos alliés et apportez une touche de douceur à chaque match ! Pour l’instant, aucun autre détail n’a été communiqué, il vous faudra donc patienter pour en savoir plus.

