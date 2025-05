Parmi les nombreux accessoires proposés aux joueurs Nintendo, certains modèles parviennent à conjuguer esthétique marquante et performance technique. C’est le cas de la Turtle Beach Rematch Wireless “Invincible Mario”, une manette qui mêle hommage à l’univers de Mario et fonctionnalités modernes. Officiellement licenciée par Nintendo, elle se positionne comme une alternative sans fil de qualité pour les utilisateurs de Switch, Switch Lite, Switch OLED et même Switch 2. Ce test détaillé vous propose d’évaluer sa prise en main, ses performances, son autonomie, sa connectivité et ses options avancées.

Un design emblématique et lumineux

Le premier contact avec cette manette Turtle Beach ne laisse personne indifférent. Avec ses visuels phosphorescents inspirés de l’univers de Super Mario, elle propose une esthétique soignée, entre nostalgie pixelisée et modernité. Les motifs deviennent luminescents dans l’obscurité après une exposition à la lumière, offrant un effet visuel spectaculaire. C’est un atout de charme indéniable qui ravira les fans de Mario et ceux qui souhaitent un accessoire distinctif au sein de leur installation.

Le design ne se contente pas d’être esthétique. La prise en main est agréable grâce à une ergonomie bien pensée : les poignées texturées offrent une tenue confortable, même après plusieurs heures de jeu. Les sticks analogiques, les gâchettes et les boutons classiques (A, B, X, Y) répondent avec précision. On retrouve ici un véritable soin dans la construction, digne d’un produit sous licence officielle. On est sur le haut du panier des manettes Nintendo Switch, mais on reste un cran en dessous en confort vis-à-vis de la manette Pro.

Autonomie et connectivité sans faille

La Turtle Beach Rematch Mario est une manette sans fil qui se connecte via une liaison Bluetooth robuste, avec une portée d’environ 9 mètres (30 pieds). Durant nos tests, aucune déconnexion n’a été constatée, même dans des pièces avec interférences potentielles. Il s’agit là d’un point rassurant pour les amateurs de sessions prolongées depuis le canapé.

Sa batterie intégrée rechargeable est un autre point fort. Annoncée avec une autonomie pouvant atteindre 40 heures, elle tient largement ses promesses. Une recharge complète via le câble USB-C fourni (1 mètre) suffit pour tenir plusieurs jours d’usage régulier. Ce confort énergétique place la manette parmi les meilleures du marché sur ce critère.

Outre son apparence accrocheuse, la Rematch Invincible Mario brille également par ses options de jeu. Le capteur gyroscopique réagit de manière fluide et apporte une précision appréciable, notamment dans les jeux qui privilégient l’orientation dynamique ou les mini-jeux à mouvements.

Un autre atout concerne la présence de deux boutons d’action rapide situés à l’arrière de la manette. Ces boutons sont entièrement programmables à la volée, et permettent de réassigner des fonctions souvent utilisées, comme un saut, une roulade ou un changement d’arme. Cette personnalisation simple mais efficace est idéale pour les joueurs en quête de rapidité ou de confort ergonomique accru, notamment dans les jeux compétitifs.

Compatibilité étendue et performances stables

Testée sur Nintendo Switch classique, Switch OLED et Switch 2, la manette s’est montrée totalement compatible avec chaque modèle. Aucun problème de synchronisation ou de latence n’a été relevé. Les boutons sont parfaitement reconnus, et la configuration est immédiate dès la première connexion.

Il est toutefois important de souligner que cette manette ne dispose pas de vibration HD ni de capteur NFC pour les amiibo. Ce choix assumé de Turtle Beach peut sembler dommageable pour certains utilisateurs, mais il permet aussi d’optimiser la batterie et de proposer un prix plus accessible.

Petite comparaison du marché

Modèle Connexion Autonomie Commandes de mouvement Vibration HD Boutons programmables Design / Licence Prix moyen (€) Turtle Beach Rematch Invincible Mario Sans fil Jusqu’à 40h Oui Non Oui (2 à l’arrière) Mario phosphorescent ~44,99 Nintendo Switch Pro Controller Sans fil Environ 40h Oui Oui Non Officielle sobre ~69,99 8BitDo Pro 2 Sans fil ~20-25h Oui Oui (modérée) Oui (via logiciel) Design rétro ~54,99

La Turtle Beach Rematch Invincible Mario est l’une des rares manettes sans fil à combiner autonomie exceptionnelle (jusqu’à 40 heures), commandes de mouvement et boutons arrière programmables à ce prix.

Face à la Nintendo Switch Pro Controller, elle cède du terrain sur les vibrations HD et l’absence de NFC. Mais elle est aussi plus accessible en prix, tout en étant largement suffisante pour la majorité des jeux, en particulier les titres familiaux et les jeux de plateforme.

Comparée à la PowerA Enhanced ou à la 8BitDo Pro 2, la Rematch se place au même niveau ou légèrement au-dessus grâce à son autonomie supérieure et son ergonomie bien travaillée.

L’ensemble des manettes de la Nintendo Switch étant compatible avec la Nintendo Switch 2, elle sera un choix judicieux même pour accompagner la nouvelle console de Nintendo le 5 juin prochain, même sans le fameux bouton C.