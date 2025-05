Cette semaine, une nouvelle mise à jour de la version 1.1.2 pour Core Keeper a commencé à être distribuée. Les joueurs de Nintendo Switch peuvent la télécharger dès maintenant.

Cette mise à jour apporte du contenu supplémentaire, notamment l’animal de compagnie Earie, l’arme Noxious Meteor Staff, et bien plus encore. De nombreux ajustements d’équilibrage et correctifs sont également inclus.

Nouvelles fonctionnalités et contenus

Parmi les ajouts notables, un nouveau familier nommé Earie fait son apparition, accompagné de plusieurs objets décoratifs pour animaux, tels que le Pet Bed, le Naptree Nook, le Woof Cabin et le Perch Pole, tous fabriqués via le métier à tisser.

Côté armement, les joueurs peuvent désormais manier le Noxious Meteor Staff, une nouvelle arme, ainsi qu’un objet secondaire, le Scratched Stone.

Les bovins bénéficient également d’une mise à jour esthétique avec des variations de couleurs de pelage. Les veaux héritent généralement du pelage de l’un des parents, mais une mutation aléatoire est possible, offrant une diversité visuelle accrue.

De plus, il est désormais possible d’activer ou de désactiver la reproduction pour chaque animal individuellement via une option dans leur fenêtre d’information.

⚙️ Améliorations de l’expérience utilisateur

L’interface utilisateur a été optimisée pour une meilleure lisibilité : en survolant un objet, les emplacements d’équipement compatibles sont désormais mis en évidence, et inversement, en survolant un emplacement, les objets compatibles dans l’inventaire sont surlignés.

Sur la carte, l’utilisation d’une manette permet désormais au curseur de s’aligner automatiquement sur les marqueurs proches, facilitant leur sélection.

Une nouvelle option dans les paramètres de jeu permet de désactiver les effets RGB sur les périphériques Corsair iCUE, offrant ainsi plus de personnalisation aux joueurs.

Enfin, les animaux de compagnie se déplacent occasionnellement même lorsque le joueur est immobile, ajoutant une touche de vie supplémentaire au jeu.

Ajustements d’équilibrage

Les organes de vent invoquant les hydres ne nécessitent plus de gemmes, mais des lingots de minerai appropriés à la zone.

Les gemmes obtenues en battant les hydres sont désormais proportionnelles au nombre de joueurs présents dans le monde, encourageant la coopération.

Les ennemis Mimite et les cristaux solaires destructibles offrent une quantité accrue de gemmes, rendant leur collecte plus gratifiante.

Les arènes de combat anciennes sont garanties au nombre de trois dans tous les mondes créés à partir de la version 1.1.2.

Les bonus de taille d’inventaire des sacs à dos évoluent désormais en fonction du niveau de l’objet, bien que cela n’affecte pas les pochettes.

Les mécanismes de régénération de santé des boss ont été harmonisés : tous les boss récupèrent progressivement leur santé complète lorsqu’ils ne sont pas en combat, sans régénération instantanée si le joueur s’éloigne.

Les boss nécessitant un objet d’invocation attendent désormais d’avoir récupéré toute leur santé avant de disparaître si le joueur quitte la zone de combat.

Corrections de bugs

Une refonte majeure du code de la carte en jeu corrige divers problèmes persistants, tels que des pixels mal alignés, des comportements incohérents de certains marqueurs et des tremblements de la carte lors des déplacements du joueur.

Les invocations ne devraient plus exploser lorsque le joueur change d’équipement tout en portant l’ensemble du Gardien du désert.

Les déconnexions survenant lors de modifications de l’inventaire ne devraient plus entraîner la perte d’objets lors de la reconnexion au même serveur.

Le texte flottant au-dessus des panneaux est désormais masqué lorsque l’interface utilisateur en jeu est désactivée.

Naviguer jusqu’au bouton « Tout ajouter » dans le menu de contenu à l’aide d’une manette ne devrait plus provoquer de gel du jeu.

Les effets de soins sur la durée obtenus en dormant ne sont plus transférés vers d’autres mondes.

Utiliser des truelles de jardin sans graines ne cause plus de perte de durabilité.

Le curseur par défaut s’affiche désormais toujours lorsque l’inventaire ou la carte est ouvert.

Un problème empêchant les joueurs d’utiliser les boutons directionnels de la manette pour naviguer jusqu’à la barre de raccourcis de l’inventaire a été corrigé.