Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Anime Dance-Off: Las Vegas – 4.0GB

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure – 3.8GB

Mystery Lover 2: Forgotten Truth – 2.5GB

Only Up CARS – 2.2GB

Weirdo – 1.6GB

Casual Sport Series: Badminton – 1.6GB

Monster Train 2 – 1.4GB

Patapon 1 + 2 Replay – 1.3GB

Dungeon of Love: Catch Monsters to Make a Perfect Anime Boyfriend – 1.1GB

Dungeon of Love: Catch Monsters to Make a Perfect Anime Girlfriend – 1.1GB

Nice Day for Fishing – 1.0GB

Welcome to Empyreum – 1021MB

Genopanic – 999MB

Project Zombie – 885MB

Extreme 2-Choice Flag Quiz – 566MB

Advanced V.G. Saturn Tribute – 540MB

Pipistrello and the Cursed Yoyo – 533MB

Ghost Room Deep – 528MB

Steam Heart’s Saturn Tribute – 525MB

Please, Touch The Artwork 2 – 524MB

Cattle Country – 509MB

Duck Detective: The Ghost of Glamping – 398MB

Starlight Legacy – 358MB

The JerryMaya Detective Agency – 232MB

Cookie Clicker – 184MB

Cats Visiting Fairy Tales – 184MB

Foto Boy: Flashstar – 113MB

Pancho’s Mission – 106MB

Legends Aligned: Minis in Conflict – 56MB

Eggconsole Hydlide 2 MSX – 48MB

A Bibelot: Tiret sur Will – 47MB

Soccer Golf – 44MB