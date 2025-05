Lorsque la Nintendo Switch 2 sera lancée dans quelques semaines, Mario Kart World l’accompagnera dès le premier jour. Nintendo a récemment expliqué pourquoi ce jeu a été sélectionné pour accompagner la nouvelle console.

Dans une interview accordée à Inverse, Nate Bihldorff, vice-président senior du développement produit chez Nintendo of America, a déclaré que Mario Kart World est « l’un des jeux les plus accessibles qui soient ». Selon lui, tout le monde peut facilement y jouer, mais le jeu offre également un haut niveau de maîtrise pour les joueurs les plus passionnés — ce qui le rend attrayant aussi bien pour les joueurs occasionnels que pour les experts.

Voici ce qu’il a partagé :

« Mario Kart World est, selon moi en tout cas, l’un des jeux les plus universellement accessibles possibles. Le plafond de compétence est incroyablement élevé pour ceux qui veulent s’y investir à fond. C’était déjà le cas avec Mario Kart 8 Deluxe. Mais si vous voulez vraiment y jouer à un niveau compétitif élevé, à la vitesse maximale, vous allez passer beaucoup de temps dessus à chercher les meilleurs trajets, les meilleures techniques, tout ça. »

« En même temps, c’est un jeu qui, comme Mario Kart 8 Deluxe, propose de nombreux réglages pour permettre à un enfant — peu importe son âge — ou à une personne de n’importe quel niveau de compétence de s’y amuser. Des options comme l’accélération automatique, ou la direction assistée qui vous remet sur la piste, sont toujours présentes. On peut tout activer d’un coup. Si vous donnez la manette à un enfant de cinq ans, avec la vitesse en 50cc, il pourrait vous battre. »

« Il y a aussi quelques ajustements subtils à la formule Mario Kart, par exemple : lorsqu’on obtient un objet, il se place automatiquement derrière vous, sans avoir besoin d’appuyer sur un bouton. »

« C’est une petite chose de plus qui rend le jeu encore plus accessible. À mes yeux, non seulement Mario Kart 8 a prouvé qu’il existe une forte demande pour les jeux de course, puisqu’il s’est extrêmement bien vendu pendant toute la génération Switch, mais surtout, cela revient à l’idée que ce jeu peut satisfaire absolument tous les types de joueurs Nintendo. Même quelqu’un qui n’est pas encore fan de Nintendo pourrait le devenir grâce à lui. Pour toutes ces raisons, Mario Kart World est parfaitement aligné avec le lancement de la console. »

Mario Kart World sera le tout premier épisode de la série à sortir en même temps qu’une nouvelle console Nintendo. Certains jeux étaient proches de cet honneur — comme Mario Kart 8 Deluxe, arrivé quelques mois après le lancement de la Switch originale — mais jamais un épisode principal de la série n’avait encore été proposé dès le jour J.