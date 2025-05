Cyberpunk 2077 est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Incarnez V, cyber-mercenaire, et affrontez les forces les plus puissantes de la ville dans un combat pour la gloire et la survie. Dans la « Ultimate Edition », découvrez l’histoire originale de Cyberpunk 2077 ainsi que l’aventure façon thriller d’espionnage acclamée par la critique dans l’extension Phantom Liberty, avec une histoire d’espions aux enjeux élevés se déroulant dans le quartier mortel de Dogtown.

EXPLOREZ LA VILLE DU FUTUR

Night City est l’une des villes les plus immersives dans un jeu vidéo, et elle regorge de choses à faire, d’endroits à voir et de gens à rencontrer.

FAITES VOS CHOIX PARMI D’INNOMBRABLES POSSIBILITÉS

Avec un tel choix de compétences, d’améliorations cybernétiques et d’armes, vous pouvez bâtir votre légende comme bon vous semble.

DÉCIDEZ DE LA FIN DE L’HISTOIRE

Vos choix dans le jeu de base et dans l’aventure façon thriller d’espionnage Phantom Liberty créent des toiles de conséquences qui s’entremêlent, façonnant le destin des personnages qui vous entourent, et le vôtre.

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES ET PASSIONNANTES MANIÈRES DE JOUER

Tailladez et tranchez vos adversaires grâce aux commandes par mouvements avec les Joy-Con™ 2, éliminez vos ennemis à l’aide d’une visée gyroscopique intuitive, naviguez à travers les menus en touchant et en balayant l’écran tactile, ou utilisez votre Joy-Con™ 2 (R) comme une souris pour bénéficier d’une précision diabolique pendant et en dehors des combats.

OBTENEZ DES OBJETS EXCLUSIFS

Obtenez des cadeaux en jeu et des goodies numériques inspirés des jeux CD PROJEKT RED dans le cadre du programme Mes Récompenses.