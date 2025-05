Malgré la sortie prochaine de la Switch 2, la gamme d’accessoires gaming sur Nintendo Switch ne cesse de se diversifier, surtout au niveau sonore où un bon casque est devenu indispensable. Que ce soit pour échanger lors de parties multijoueur, profiter des bandes-son immersives ou simplement pour jouer sans déranger son entourage, le choix d’un casque adapté à la console de Nintendo ne peut être pris à la légère.

Nous avons eu le plaisir d’avoir en test deux casques pour la Nintendo Switch : le Recon 70 de Turtle Beach, et l’Airlite Fit du même fabricant. Chacun se positionne comme un choix intéressant pour les joueurs occasionnels comme pour les plus passionnés, mais qu’en est-il réellement de leurs performances et de leur confort en conditions réelles ? Voici notre verdict.

Recon 70 de Turtle Beach : un casque solide et efficace

Le Turtle Beach Recon 70 est rapidement devenu une référence parmi les casques d’entrée de gamme pour Nintendo Switch, grâce à son design épuré, sa compatibilité multiplateforme et sa qualité sonore tout à fait honorable pour sa gamme de prix. D’un point de vue esthétique, il propose un look assez sobre, souvent décliné dans les coloris rouges et noirs typiques de la Switch. Sa conception en plastique ne fait pas de miracle, mais reste solide. Le casque est léger, ce qui le rend agréable à porter même lors de longues sessions de jeu, bien que son arceau rembourré manque parfois de souplesse pour les plus grandes têtes.

Le micro, rabattable vers le haut pour être désactivé, est l’un des éléments les plus appréciés du modèle. Il capte la voix de manière claire, sans nécessiter de réglages complexes, et se montre parfaitement fonctionnel pour le chat vocal sur Switch ou via des applis tierces. Le son stéréo délivré par les écouteurs est bien équilibré, avec des basses correctes et une bonne restitution des voix. Si les aigus peuvent parfois manquer de clarté dans des jeux très dynamiques ou bruités, le Recon 70 s’en sort globalement très bien pour sa catégorie.

Branché en mini-jack 3,5 mm, il fonctionne sans problème en mode portable, sur Switch Lite, PC, Smartphone, ou même avec un adaptateur sur d’autres appareils. À noter cependant : le casque ne propose pas de réglages audio intégrés ni de commandes de volume directement sur le câble, ce qui pourra gêner certains utilisateurs. Le réglage se fait uniquement sur le casque.

Airlite Fit Turtle Beach : priorité au confort et à la légèreté

Face au Recon 70, le Airlite Fit joue une carte un peu différente. Plus récent sur le marché, ce casque mise avant tout sur une approche ergonomique, pensée pour les longues sessions de jeu. Son arceau plus fin, ses coussinets respirants en maille et son poids plume en font un compagnon idéal pour les enfants ou les joueurs sensibles à la pression des casques plus massifs.

Esthétiquement, le Airlite Fit adopte un look plus doux et plus moderne. Il se décline en plusieurs couleurs pastel ou plus sobres, sans pour autant négliger la performance. Lors de notre test, nous avons pu essayer le violet. Son micro flexible, orientable et détachable, se montre un peu plus discret que celui du Recon 70, mais reste très fonctionnel. La qualité audio est légèrement en retrait sur le plan de la puissance, mais la clarté des dialogues et des musiques est au rendez-vous.

Le Airlite Fit est lui aussi filaire, avec une connexion mini-jack universelle. Il fonctionne sans installation sur Switch, mais aussi sur PC ou smartphones. L’arc est aussi revu comparer aux anciens modèles Airlite, ce qui le rend plus confortable et moins « flottant ». Le gros point fort de ce modèle reste son confort général. Même après plusieurs heures, le casque ne provoque ni échauffement ni pression désagréable sur les oreilles.

À noter: le casque ne propose pas de réglages audio intégrés ni de commandes de volume directement sur le câble, ce qui pourra gêner certains utilisateurs. Le réglage se fait uniquement sur le casque.

Caractéristiques Recon 70 Airlite Fit Compatibilité Switch, PC, mobile Switch, PC, mobile Type de connexion Filaire (jack 3,5 mm) Filaire (jack 3,5 mm) Qualité sonore Bon équilibre, basses présentes Son clair, mais un peu plus léger Micro Rabattable, non détachable Flexible, détachable Commandes audio Aucune commande intégrée Aucune commande intégrée Confort Léger, mais serré pour les grandes têtes Très léger, ultra confortable Esthétique Classique, coloris Switch Moderne, déclinaisons colorées Public cible Tous publics, gamers réguliers Jeunes joueurs, usage familial Prix moyen constaté Environ 35-40 euros Environ 30-35 euros

Note : l’informations sera confirmable à partir du 5 juin prochain, mais en l’état, les deux casques sont aussi compatible avec la Nintendo Switch 2.