Alors que la Nintendo Switch 2 n’est pas encore officiellement disponible, les premières démonstrations techniques commencent déjà à faire grand bruit. Une nouvelle vidéo comparative entre Cyberpunk 2077 sur Switch 2 et Steam Deck circule en ligne, et elle illustre avec force l’écart graphique entre les deux plateformes. Le constat est clair : la version Switch 2 offre des visuels nettement supérieurs, au point de surprendre même les plus sceptiques.

Sur la vidéo, les différences sautent aux yeux. La version Switch 2 propose une image plus propre, des textures plus fines, une distance d’affichage améliorée, une stabilité de framerate supérieure, et une meilleure gestion des éclairages et ombres. En comparaison, le rendu sur Steam Deck, bien que très honorable pour un appareil portable PC, semble plus flou, avec des compromis plus visibles sur la qualité visuelle.

Ce qui impressionne, c’est que Cyberpunk 2077 tourne avec un niveau de qualité proche des versions Xbox Series S/PS5, tout en étant embarqué sur une console portable.

Ce résultat impressionnant s’explique par un facteur souvent sous-estimé : l’optimisation. Le Steam Deck, bien qu’étant un appareil puissant, reste un PC portable fonctionnant sur une couche Linux/SteamOS, ce qui oblige les développeurs à composer avec une vaste compatibilité logicielle. À l’inverse, la Switch 2 est une plateforme fermée et unifiée, ce qui permet aux studios comme CD Projekt RED de tirer parti d’une optimisation beaucoup plus poussée et ciblée.