Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft.

Suite de la trilogie originelle remastérisée, cette nouvelle collection rassemble les trois jeux suivants de la saga culte : « The Last Revelation » (La Révélation finale), « Chronicles » (Sur les traces de Lara Croft) et « The Angel of Darkness » (L’Ange des ténèbres).

Que ce soit avec les graphismes d’origine, fidèlement reproduits, ou bien avec des visuels modernisés, retrouvez les aventures secrètes de Lara Croft autour du monde de ces trois opus dans la collection physique IV-V-VI disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 dès le 19 septembre 2025.

Les explorateurs en quête de trésor pourront faire main basse sur l’édition physique Deluxe, contenant des bonus exclusifs et disponible en quantité limitée à la même date.

Jouez la prochaine série d’aventures de Tomb Raider dans cette collection remastérisée des expéditions les plus sombres de Lara Croft.