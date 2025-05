Alors que Yakuza 0 arrive d’ici peu sur Nintendo Switch 2, une vidéo comparative met en lumière les différences graphiques entre cette version portable nouvelle génération et la version PlayStation 5. Déjà salué pour sa maîtrise technique à l’époque de sa sortie initiale sur PS4, le jeu de SEGA conserve-t-il tout son éclat sur la nouvelle console hybride de Nintendo ? Voici ce que révèle cette comparaison visuelle.

Une Switch 2 impressionnante en mode docké

Dans la vidéo mise en ligne, les premières secondes montrent une chose claire : en mode docké, Yakuza 0 sur Nintendo Switch 2 tient tête de manière étonnamment solide à la version PS5. La résolution est affichée en 1080p natif, avec un niveau de netteté tout à fait convenable. Les textures principales, comme celles des vêtements ou des bâtiments, sont fidèlement reproduites, même si certains détails secondaires (enseignes, panneaux, éléments du décor lointain) apparaissent légèrement simplifiés. L’éclairage dynamique, bien que moins poussé que sur PS5, reste convaincant. Les reflets dans les flaques d’eau ou les néons de Kamurocho sont toujours là, même s’ils sont parfois moins précis. Les ombres, elles, sont un peu plus diffuses, mais les différences ne sautent pas aux yeux en mouvement.

En mode portable, la Switch 2 affiche Yakuza 0 en 720p, avec une netteté réduite et des textures un peu plus floues. Certains effets de lumière et de post-traitement sont atténués, notamment dans les scènes de nuit. Néanmoins, le jeu conserve une fluidité remarquable et une lisibilité correcte sur l’écran de la console. Ce mode reste parfaitement jouable, et impressionne par la stabilité de ses performances, même lors des combats ou dans les zones urbaines denses. Pour un titre aussi riche et cinématographique, pouvoir y jouer en mobilité sans ralentissements notables est un réel atout.

La PS5 propose un affichage en 4K à 60 images par seconde avec un framerate absolument stable. Sur Switch 2, Yakuza 0 tourne en 60 fps également, que ce soit en docké ou portable, avec quelques baisses ponctuelles à 50 fps dans certaines scènes très chargées. Rien de dramatique, mais les joueurs les plus sensibles au framerate le remarqueront peut-être.