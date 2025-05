Le jeu de plateformes 2D Aurascope, fortement inspiré de l’univers de Mario, a brillamment bouclé sa campagne Kickstarter en atteignant son objectif pour une sortie non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux de plateforme dynamiques, colorés et pleins de charme rétro.

Créé par Nick Oztok, Aurascope propose une aventure palpitante aux côtés de Trace et Aurora, deux héros partis élucider les mystères d’un objet extraterrestre énigmatique : l’Aurascope. En parcourant les îles flottantes de l’archipel de Starlight, ils devront collecter des Energy Cores pour restaurer l’énergie perdue, affronter des ennemis redoutables et percer les secrets d’une technologie venue d’ailleurs.

À travers un style pixel art chatoyant et des mécaniques qui évoquent autant les jeux Mario 2D que certains éléments des opus 3D, le titre se distingue par sa richesse de contenu et ses multiples modes de jeu.

Un gameplay riche et modulable

La démo disponible sur la page Kickstarter laisse entrevoir une jouabilité à la fois précise et inventive. Le cœur du gameplay repose sur l’exploration et la plate-forme, mais avec une belle diversité de mouvements et d’options qui s’adaptent aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux speedrunners aguerris. Chaque niveau regorge de défis variés : quêtes secondaires, objets à collecter, combats de boss, mini-jeux… et bien sûr, les précieux Energy Cores à récupérer.

Le jeu propose également plusieurs modes :

Un Adventure Mode avec plus de 100 Energy Cores à collectionner

Un Hard Mode pour les amateurs de défis corsés

Un Battle Mode avec plus de 20 arènes et objets

Des extras tels que le Time Attack, des Challenges, et divers Minijeux

Un univers vivant et des personnages hauts en couleur

En plus du duo principal, l’univers de Aurascope est peuplé de personnages attachants comme Stella, prodige de la robotique et assistante du génial Dr. Nova, inventeur réputé pour ses technologies de téléportation. Ces personnages ajoutent de la profondeur au récit et participent pleinement à l’identité narrative du jeu.

L’histoire commence lorsqu’un mystérieux objet venu des étoiles s’écrase sur une île, provoquant une panne énergétique généralisée. En suivant sa trace, Trace et Aurora tombent sur l’Aurascope, un artefact aussi puissant qu’énigmatique, dont les secrets pourraient bien changer le destin de leur monde.

Plus d’informations et une démo jouable sont disponibles sur la page officielle du Kickstarter.

Une sortie prévue… en 2027