Aujourd’hui, ATLUS a publié une nouvelle vidéo pour son futur RPG d’action surnaturelle, RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army™. Vous y découvrirez le cadre historique de la capitale de l’ère Taisho, et les démons alliés que les joueurs rencontreront lors de leur périple.

Regardez la nouvelle vidéo « Les principes de Raidou : le monde et les démons » ici.

Dans cette nouvelle vidéo, Raspoutine l’Invocateur de démons présente le détective Raidou Kuzunoha aux joueurs et met en lumière les mystères qu’il rencontrera pendant son enquête, les fonctions des démons comme Jack Frost et Muu Shuwuu, et des fonctionnalités de jeu clé, comme la fusion démoniaque et les cartes diaboliques.

Les fans voulant en savoir plus sur le jeu à venir pourront attendre avec impatience la deuxième vidéo Les principes de Raidou, qui abordera le système de combat le 27 mai 2025, ainsi qu’un troisième épisode présentant l’histoire et les personnages le 3 juin 2025 sur notre chaîne YouTube ATLUS West.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army sort le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S, et peut d’ores et déjà être précommandé.