Alors que la Nintendo Switch 2 se prépare à accueillir une pluie de nouveautés dès le 5 juin 2025, FAST Fusion, la nouvelle production survitaminée de Shin’en Multimedia, fait déjà beaucoup parler d’elle. Successeur spirituel de FAST RMX, ce jeu de course futuriste promet des performances techniques impressionnantes… mais ce n’est pas tout : les développeurs viennent de confirmer l’arrivée de mises à jour de contenu gratuites après la sortie du jeu.

Au lancement, FAST Fusion proposera 12 pistes réparties sur 4 coupes, un contenu initial un peu plus resserré que celui de FAST RMX. Mais ce choix s’explique facilement : RMX recyclait une grande partie des circuits de FAST Racing Neo, alors que Fusion semble miser sur du contenu entièrement inédit.

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : Shin’en a confirmé qu’un DLC gratuit serait proposé après la sortie. Si les détails précis de cette extension ne sont pas encore connus, les joueurs peuvent déjà se réjouir : la roadmap post-lancement prévoit donc du contenu additionnel sans frais, une rareté dans le domaine des jeux de course futuristes.

We are happy to announce that we already work on a FREE content update for #FastFusion.

FAST FUSION is already available for

preorder in Nintendo eShop for only 14.99$.#NintendoSwitch2 pic.twitter.com/mvkpaiVKDm

— Shin’en Multimedia (@ShinenGames) May 20, 2025