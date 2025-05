C’est une nouvelle qui fera vibrer les fans de rétro et de Game Boy : Fortified Zone 2, la suite du jeu d’action tactique culte de Jaleco sorti en 1991, arrivera pour la toute première fois en version officielle en Occident le 3 juin 2025. Une résurrection rendue possible grâce à Broke Studio et sa nouvelle initiative dédiée aux cartouches physiques, Homebrew Factory.

Connu au Japon sous le nom Ikari no Yōsai 2, le jeu était jusqu’à présent resté une exclusivité japonaise depuis sa sortie en 1992. Trente-deux ans plus tard, il revient dans une édition complète en cartouche compatible Game Boy, entièrement jouable sur les consoles d’origine.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la récente collaboration entre Broke Studio, Omaké Books et City Connection, déjà à l’origine du retour en cartouche de Pizza Pop! sur NES au début du mois.

Fortified Zone 2 reprend l’action top-down nerveuse de son prédécesseur, mettant à nouveau en scène le duo Masato Kanzaki et Mizuki Makimura, qui partent en mission pour démanteler une nouvelle arme secrète de l’ennemi. L’une des grandes particularités de cet opus est son mode coopératif via le câble link de la Game Boy : deux joueurs peuvent explorer les différentes zones du jeu en simultané, chacun avec sa console.

Broke Studio indique que le jeu sera proposé au prix d’environ 50 €, un tarif classique pour ses éditions physiques. Le titre sera disponible à la vente directement via le site officiel homebrew-factory.com, avec une édition fidèle à l’esprit d’époque.

The second revealed Jaleco’s game is… FORTIFIED ZONE 2

Available on June 3rd at @HomebrewFactory, and never released before outside of Japan on the Game Boy!

– 2 playable characters

– 2-player mode!

– Password system

In partnership with @claricedisc and @omakebooks pic.twitter.com/fOdx7QuK3B

— Broke Studio (@Broke_Studio) May 19, 2025