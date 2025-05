SEGA continue de faire monter la pression autour de SHINOBI: Art of Vengeance, son prochain jeu de plateformes en 2D, en dévoilant aujourd’hui une toute nouvelle vidéo consacrée à Neo City, l’un des niveaux emblématiques du jeu. Ce stage, à l’esthétique soignée et au style graphique entièrement dessiné à la main, est une nouvelle vitrine du talent visuel du studio Lizardcube, déjà connu pour son travail remarquable sur Streets of Rage 4.

La vidéo du niveau Neo City peut être visionnée ici :

Ce n’est pas la première fois que SEGA tease les environnements variés du jeu. Les joueurs avaient déjà pu découvrir Oboro Village, un autre stage tout aussi enchanteur, dans une précédente vidéo de présentation.

Voir l’intro du niveau Oboro Village

En parallèle, un making-of intitulé “Behind the Studio Vol I” a été mis en ligne, plongeant les fans dans les coulisses du développement artistique de SHINOBI: Art of Vengeance. On y découvre la méthode singulière de Lizardcube pour redonner vie à l’univers culte de Shinobi tout en y apportant une direction artistique inédite.

Voir la vidéo “Behind the Studio Vol I”

SHINOBI: Art of Vengeance est attendu pour le 29 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur consoles et PC (hors Switch pour l’instant).

Entre hommage aux classiques du genre et modernité visuelle, SHINOBI: Art of Vengeance s’annonce comme un retour triomphal pour la célèbre licence, avec des mécaniques de gameplay affûtées et une direction artistique à couper le souffle. Les fans de jeux d’action 2D n’ont plus qu’à marquer la date dans leur calendrier.