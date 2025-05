Stray Fawn Studio a annoncé qu’il collaborait avec l’éditeur Serenity Forge pour proposer une version physique de The Wandering Village sur Nintendo Switch. Deux éditions seront disponibles : une édition standard et une édition collector.

Contenu des éditions :

Édition standard : comprend une feuille d’autocollants et une carte de téléchargement de la bande-son .

: comprend une et une . Édition collector : en plus des éléments de l’édition standard, elle inclura un pot de 5 pouces, un ensemble de pin’s en bois, un artbook, un porte-clés en caoutchouc, ainsi que des cartes postales.

Dans un monde ravagé par la prolifération de mystérieuses plantes toxiques, une poignée de survivants trouve refuge sur le dos d’une immense créature errante qu’ils appellent Onbu. En tant que leader de ce groupe, votre mission est de construire un village, de le faire prospérer et de coexister — ou non — avec Onbu pour espérer survivre dans cet univers post-apocalyptique à la fois dangereux et fascinant.

Principales fonctionnalités :