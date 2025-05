Arcade Archives Ridge Racer débarque aussi officiellement sur Nintendo Switch le 5 juin 2025, en parallèle de sa sortie déjà annoncée sur la prochaine Nintendo Switch 2. Bandai Namco a confirmé que la version Switch actuelle sera lancée dans le cadre de la collection Arcade Archives, avec un prix fixé à 14,99€. La version Switch 2, quant à elle, coûtera 16,99€.

Bonne nouvelle pour les fans : ceux qui achètent la version Switch 1 pourront passer à la version Switch 2 grâce à une mise à niveau à 2,99€. À noter toutefois que les sauvegardes ne seront pas compatibles entre les deux versions.

Sorti à l’origine en 1993 sur bornes d’arcade, Ridge Racer est un jeu de course emblématique signé Namco (aujourd’hui Bandai Namco Entertainment). Il avait marqué les esprits avec son système 3D CG “System 22”, offrant une sensation de vitesse et un rendu visuel alors révolutionnaires.

Le jeu comprend quatre modes principaux : trois niveaux de difficulté (Débutant, Intermédiaire, Avancé) et un mode Time Trial (T.T.), où le joueur affronte un rival en duel pour décrocher le meilleur chrono. Une version DX compatible avec un levier de vitesses en H et une pédale d’embrayage est également incluse.

En plus des modes Original, High Score et Caravan propres à la gamme Arcade Archives, cette nouvelle version introduit un mode Time Attack, dans lequel le but est de terminer le jeu le plus rapidement possible, peu importe le score obtenu.

Plusieurs améliorations techniques ont été ajoutées pour moderniser l’expérience sans trahir l’original :