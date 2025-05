Le studio 7Levels a annoncé aujourd’hui Castle of Heart: Retold, une version largement remaniée et enrichie du jeu d’action original sorti en 2018 sur Nintendo Switch. Prévu pour cet été, le titre sera disponible à la fois sur la Switch actuelle et sur la prochaine Switch 2.

Castle of Heart: Retold ne se contente pas d’un simple lifting. Le jeu a été profondément retravaillé avec des améliorations majeures sur tous les plans : gameplay, visuels, histoire, interface et expérience utilisateur. Il s’agit de la version définitive du jeu, pensée pour offrir une aventure plus fluide, plus équilibrée et bien plus immersive.

Le joueur incarne Svaran, un guerrier slave victime d’un terrible sortilège l’ayant transformé en pierre. Pour sauver Mira, la dernière prêtresse de la déesse Mokosh, il devra affronter les créatures magiques et les pièges meurtriers d’un monde gouverné par le sorcier, serviteur du dieu maléfique Chernobog. Mais Svaran ne lutte pas seulement contre ses ennemis : s’il ne garde pas une série de coups décisifs, son corps commence à se désintégrer, lui faisant perdre des membres… et sa capacité à manier des armes.

Parmi les points clés du jeu :

Un défi digne d’un chevalier

Traversez quatre régions slaves distinctes et affrontez les sbires du Sorcier, ainsi que des créatures issues du folklore comme les chorts, ghouls ou vodniks. Utilisez une panoplie d’armes de mêlée et à distance : épées, torches, haches, javelots, arbalètes… Les combats contre les boss promettent des affrontements spectaculaires qui mettront à l’épreuve vos réflexes et votre stratégie.

Remanié, rééquilibré, réécrit

Chaque aspect du jeu a été amélioré. Les animations sont plus fluides, les modèles de personnages et les environnements ont été retravaillés, la musique a été remixée, et l’éclairage a été affiné pour une ambiance médiévale plus marquée. Le gameplay a été entièrement rééquilibré : les combats sont plus dynamiques, les phases de plateforme mieux pensées, les contrôles plus précis et l’interface plus claire.

Une légende slave revisitée

Le récit de Svaran et Mira a été entièrement réécrit. Chaque ligne de dialogue, chaque cinématique a été repensée pour renforcer l’immersion dans cette lutte entre lumière et ténèbres. En collectant les Cristaux de Mokosh, les joueurs pourront débloquer plusieurs fins inédites, entièrement réimaginées pour cette nouvelle version.

Castle of Heart: Retold promet une aventure riche en action, en folklore et en défi, pour les vétérans comme pour les nouveaux joueurs. La sortie est prévue pour cet été, sur Switch et Switch 2.