Metroid Prime 4 : Beyond sortira sur Switch et Switch 2 dans le courant de l’année, et Nintendo a offert aux fans des détails au compte-gouttes depuis la révélation officielle du jeu il y a quelques semaines. Le sneak peek d’aujourd’hui nous donne un autre aperçu du jeu en action, et l’accent est mis sur le combat de Samus contre Aberax.

La plus grande chasseuse de primes de la galaxie, Samus Aran, est de retour dans Metroid Prime 4 : Beyond. Ce titre sortira à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, cette dernière permettant d’utiliser les commandes standard et les Joy-Con 2 souris pour manier le canon à bras de Samus avec plus de précision, ainsi que des graphismes et des performances améliorés.

Sur Switch 2, choisissez entre le mode Qualité et le mode Performance, qui prennent tous deux en charge le HDR, en fonction de vos préférences et de votre style de jeu. Explorez le monde immersif en 4K à 60 fps ou profitez d’une action plus fluide en Full HD à 120 fps sur les écrans compatibles.

Dans Metroid Prime 4 : Beyond, Samus Aran a été transportée de manière inattendue sur la planète Viewros. Alors qu’elle explore la planète à la recherche de réponses, Samus se voit attribuer des capacités psychiques – des pouvoirs mystérieux et anciens qui lui permettent de contrôler la trajectoire de ses rayons, d’actionner des mécanismes et d’ouvrir des portes. Pourquoi ces pouvoirs ont-ils été conférés à Samus et quel sera son destin ? Les fils qui s’entrecroisent au-delà de l’espace et du temps vont tisser une nouvelle histoire.